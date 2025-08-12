Oggi Inflazione USA

Nikkei nuovi massimi dal 2024 Nikkei cerca ancora nuovi massimi e aggiorna i massimi del 2024 andando a conseguire una performance vicina al 40% dai minimi di aprile. Dinamica tecnica molto forte al rialzo che sembra non avere una fine, anche se a livello settimanale le probabilitá di ricoprire parte dei prezzi visti nella scorsa settimana sono alte. Oggi sará il turno dell'inflazione Usa che é attesa al rialzo dal 2,7% al 2,8%, unico vero evento market mover della settimana insieme alle richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione che usciranno nella giornata di giovedí. Nel frattempo Bitcoin, che ieri aveva raggiunto i suoi massimi storici, arretra e torna sotto i 120.000 dollari con un ritracciamento tecnico di breve. In mattinata esce la disoccupazione UK che rimane stabile al 4,7%



INFLAZIONE DI NUOVO AL RIALZO?



Oggi sará il turno dell'inflazione Usa che é prevista al rialzo dal 2,7% al 2,8%, un rialzo dell'inflazione che non dovrebbe sconvolgere quello che é il trend di fondo di lungo periodo della stessa che rimane ancora palesemente al ribasso. Pertanto un movimento del genere dell'inflazione, seppur in controtendenza, non dovrebbe stravolgere quello che é il trend di fondo cosí come é stato nel 2023-2024, quando l'inflazione é rimasta all'interno del range 3-3,7%, ora siamo nel range 2,3-3%, saremmo con il dato di oggi perfettamente all'interno del range di oscillazione degli ultimi mesi. Mancano ancora mesi prima di vedere gli effetti dei dazi sull'inflazione, pertanto il rialzo atteso per oggi non é da attribuirsi ai dazi entrati in vigore qualche giorno fa, anche perché il dato fa riferimento al mese di luglio.

Andamento dell'inflazione Usa - Fonte: Tradingview.com



DISOCCUPAZIONE UK FERMA



La disoccupazione in Uk rimane stabile al 4,7% dopo aver visto un rialzo negli ultimi 3 mesi. Per il momento quindi la situazione é in peggioramento ma con un ritmo lento, senza strappi al rialzo dei dati, una condizione che richiede un monitoraggio strettissimo soprattutto con l'evoluzione dell'inflazione che potrebbe portare ad una nuova serie rialzista del dato qualora l'inflazione dovesse essere particolarmente negativa.



AZIONARIO SENZA SOSTA?



Nikkei fa nuovi massimi dal 2024, azionario Usa che sembra non voler smettere di salire, ma alcuni indici sembrano ancora mostrare una certa debolezza. Ad esempio il Dow Jones non riesce ad esprimere il potenziale rialzista che invece mostrano Nasdaq e S&P500, oppure in Europa il Dax rimane ingabbiato sotto i massimi delle scorse settimane mentre Eurostoxx é ancora palesemente sotto i massimi visti a inizio anno. Il tutto é da rimandare alla tecnica, per il momento le situazioni tecniche sono in stallo visti alcuni nuovi massimi, pertanto attenzione alle dinamiche tecniche di breve.



