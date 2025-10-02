Bitcoin guadagna l'1,25% e supera i 120.000 $ 🚀

Bitcoin oggi sale dell’1,25%, scambiando a 120.200$. Ethereum registra un rialzo più marcato, +2,20% a 4.447$, mentre la capitalizzazione delle altre altcoin cresce dell’1,70%, a 1,13 trilioni di dollari.

La domanda nel mercato crypto è spinta da diversi fattori. Primo, siamo appena entrati nel trimestre storicamente più forte dell’anno per gli asset digitali. Tra i prossimi tre mesi, novembre ha mostrato tipicamente i guadagni più consistenti, suggerendo che il rally attuale non sia solo stagionale—soprattutto perché la tendenza è iniziata diversi giorni prima dell’inizio di ottobre. Secondo, azioni e oro hanno avuto un forte rally estivo, mentre il mercato crypto è rimasto relativamente debole; il movimento attuale potrebbe rappresentare un recupero. Terzo—e probabilmente il catalizzatore principale—il governo USA è entrato in shutdown ieri. Bitcoin ha iniziato a salire con l’aumentare della probabilità di questo scenario, e il prezzo è esploso una volta concretizzatosi. L’incertezza degli investitori sui mercati USA sembra convogliare capitali verso il settore crypto alternativo.

Tutti e tre i fattori contribuiscono probabilmente al rally in misura variabile. Inoltre, lo spostamento della Fed verso un allentamento monetario, con ulteriori tagli dei tassi previsti in ottobre e novembre, sostiene ulteriormente il mercato. Bitcoin ora si trova davanti a una resistenza chiave intorno a 120.500$, che aveva frenato i guadagni a luglio e agosto. Dato il rapido rialzo degli ultimi giorni, non si può escludere qualche presa di profitto da parte degli investitori.