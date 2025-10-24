Punti chiave Inflazione Giappone al rialzo

Bene la trimestrale di Intel

Mercati ancora rialzisti

Oggi Inflazione Usa





INFLAZIONE IN SALITA OVUNQUE



Inflazione del Giappone sale dal 2,7% al 2,9%, in un ambiente che ora consente agevolmente alla BoJ di alzare i tassi di interesse allo 0,75%, mossa che ora é attesa vista la condizione macro. Non solo Giappone, abbiamo visto anche il forte rialzo dell'inflazione in Canada questa settimana, inflazione che é passata da 1,9% al 2,4%, salendo oltre le stime. Unica inflazione a non salire é quella Uk che di fatto riamane invariata al 3,8%, un dato comunque ancora molto alto considerando l'attuale contesto dove la disoccupazione Uk é in un trend rialzista. Oggi sará la volta dell'inflazione Usa, prevista passare dal 2,9% al 3,1%, anche questo dato previsto pericolosamente al rialzo. Questa dinamica inflattiva é dovuta probabilmente ai dazi commerciali e alla tendenza del mercato di sfruttare la questione per alzare i prezzi in modo generalizzato. Questo rialzo generalizzato dell'inflazione era atteso, ora il vero test é quello dei consumatori che dovranno affrontare di nuovo prezzi alti e vedremo effettivamente se l'economia reggerá l'urto di fronte alle dinamiche del mercato del lavoro alquanto instabili.



MERCATI AZIONARI ANCORA RIALZISTI



Prosegue senza sosta la salita del mercato azionario che sembra non voler cedere, anzi, si cercano nuovi massimi. La situazione é pericolosa dal punto di vista fondamentale con un Buffett Indicatori che raggiunge il 221%, di nuovo sul suo massimo storico alimentando l'idea di una bolla che coinvolge in primis l'IA, protagonista assoluto anche in termini di capitalizzazione su molti titoli. Nessun segnale ribassista al momento, si attende la chiusura settimanale di questa sera per avere un quadro piú chiaro, il trend rimane positivo fino a prova contraria. Ieri il mercato aveva l'occasione di proseguire la dinamica di ritracciamento iniziata i giorni scorsi, nulla da fare, il mercato ha proseguito il trend di fondo e testa di nuovo i massimi delle scorse settimane in una dinamica che non vede ancora uno sblocco della situazione.



BENE LA TRIMESTRALE DI INTEL



Il titolo sale di oltre il 7% dopo la presentazione dei conti di Q3 2025, risultati buoni se consideriamo le precedenti trimestrali dove il titolo ha dimostrato una certa debolezza strutturale sia lato fondamentale che sulle quotazioni. Fatturato al rialzo a 13,7 miliardi di dollari in aumento del 3% rispetto l'anno precedente, un utile per azione a 0,23 dollari contro lo 0,01 della scorsa trimestrale. Si prevede un fatturato per Q4 compreso tra 12,8 e 13,8 miliardi di dollari ma l'utile per azione é previsto a 0,08 dollari per azione. Migliorata la strategia aziendale e l'efficientamento dei costi, inoltre si menzionano come gli investimenti di Softbank e Nvidia abbiano dato una spinta al miglioramento della situazione.

