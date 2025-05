Oggi la FED, Cosa aspettarsi

Domani BoE Oggi grande attesa per la Fed che di fatto é prevista non toccare i tassi di interesse, domani sará il turno della BoE che molto probabilmente potrebbe tagliare i tassi di interesse di uno 0,25%, le due giornate piú importanti della settimana. I mercati continuano a tenere i trend in essere in attesa della riunione di questa sera che, seppur in presenza di aspettative nulle sulle mosse di politica monetaria, risulta interessante per quanto riguarda la conferenza stampa che segue i tassi.



COSA ASPETTARSI STASERA



Secondo le stime degli operatori professionali del CME, i tassi di interesse dovrebbero rimanere fermi con una probabilitá superiore al 95%, quindi per stasera tassi fermi. L'attesa é piú per la conferenza stampa che seguirá la decisione sui tassi, conferenza in cui Powell dovrá affrontare le domande dei giornalisti in merito all'andamento dell'economia Usa che di fatto ha visto numeri in peggioramento nel corso delle ultime settimane. Sicuramente il Pil di Q1 2025 potrebbe essere oggetto di discussione, soprattutto per via del forte calo da 2,4% a -0,3%, un calo attribuibile solo in parte alle importazioni e alle esportazioni di oro che hanno sicuramente giocato un ruolo importante in questo forte ribasso del dato. Per quanto riguarda i numeri del mercato del lavoro, vediamo invece una fase statica in quanto il tasso di disoccupazione si attesta ancora su livelli molto bassi seppur il trend del dato sia palesemente in ascesa nel corso del lungo termine. Per quanto riguarda l'inflazione, che al momento risulta al di sopra del target stabilito dalla Fed, non abbiamo segnali importanti in quanto l'aggiornamento del dato avverrá settimana prossima. In sostanza potremmo vedere un Powell che di fatto non dovrebbe dire nulla di nuovo sul fronte inflazione e disoccupazione, i due dati che reggono la politicia monetaria della Fed.

Probabilitá di taglio dei tassi Fed per la giornata di oggi - Fonte: FedWatchTool



I DATI DA OSSERVARE PER IL FUTURO



I dati da osservare sono sicuramente quelli relativi alla disoccupazione e al mercato del lavoro, dati fondaemtnali per la Fed. Le richieste continue di sussidi di disoccupazione, aggiornate con frequenza settimanale, sono fondamentali in quanto un loro aumento risulta essere correlato con un aumento della disoccupazione. Proprio questo dato ha visto un nuovo record durante la scorsa settimana, con 1916k richieste di sussidi che risulta il massimo dal post-pandemia. Una partenza forte al rialzo del dato potrebbe aprire la pista per possibili tagli nel corso della prossima riunione. Anche l'inflazione é sotto l'attenzione della Fed in quanto sembra aver intrapreso un nuovo sentiero ribassista riportandosi ai livelli di settembre 2024 con l'uscita del dato scorso, dato che verra aggiornato prossima settimana.



I MERCATI PRIMA DELLA FED



Mercati europei ancora piú forti degli Usa, con Dax che sembra voler puntare i massimi storici e conseguire cosí un recupero impressionante di circa il 25% dai minimi di aprile. I mercati Usa risultano in fase di recupero ma la forza non é assolutamente paragonabile all'Europa, pertanto le dinamiche dei prezzi rimangono ancora rialziste, l'ottica é quella del rimbalzo, ma i prezzi che i mercati stanno battendo sono prezzi dai quali potremmo vedere delle reazioni importanti. Al momento quindi i mercati risultano in fase di test di massimi che dovranno essere confermati come tali per vedere un movimento di ritracciamento.



