Oggi Nvidia e Fomc

Fiducia Consumatori Usa in Aumento Ieri il dato sulla fiducia dei consumatori in Usa rivista in aumento ha spinto verso l'alto i listini americani che erano giá ben improntati verso un'ulteriore salita dopo quelle viste nel corso dei giorni scorsi. La situazione tecnica rimane invariata, mercati azionari ancora rialzisti che non mostrano alcun segno di cedimento se non qualche tentativo di ritracciamento che puntualmente viene ricomprato a favore di trend rialzista.



NIKKEI CEDE I MASSIMI. SEGNALE RIBASSISTA?



Nella notte il Nikkei cede i massimi, il tutto dopo i nuovi massimi visti durante la sessione europea e la sessione americana a cash giapponese chiuso. Il ribasso del Nikkei é di oltre il -1,3% dai massimi della notte risultano peró una salita del +0,3% sul mercato cash. Fatto importante é sicuramente il cedimento dei massimi e il rientro dei prezzi all'interno dei massimi della scorsa settimana, un segnale del fatto che quest'ultima accelerazione rialzista del Nikkei potrebbe essere stata una fiammata che é servita di fatto per innescare un movimento ribassista. Facciamo attenzione quindi all'apertura del cash europeo, potrebbe riservare delle sorprese interessanti, soprattutto il Dax che si mostra molto forte e senza sosta.



FIDUCIA CONSUMATORI AL RIALZO



Interessante il dato di ieri sulla fiducia dei consumatori del Conference Board che mostra un rialzo del dato dopo ben 5 mesi consecutivi di ribasso che hanno portato la fiducia dei consumatori di nuovo ai livelli pandemici. Ieri il dato esce a 98, fortemente in positivo con tutte le metriche che indicano un miglioramento netto delle condizioni economiche e delle prospettive economiche, sia quelle presenti che quelle per i prossimi 6 mesi. L'unico neo risulta nella situazione attuale del mercato del lavoro che vede un leggero peggioramento, mentre migliora il mercato del lavoro nella prospettiva per i prossimi 6 mesi. Il dato fa ben sperare in un'economia in ripresa, il mercato del lavoro rimane al centro dell'attenzione degli operatori.

Fiducia dei Consumatori del Conference Board - Fonte: conference-board.org



OGGI NVIDIA E MINUTE DEL FOMC



Per quanto riguarda le minute del Fomc, non ci possiamo aspettare grandi novitá se non giá quanto detto nelle varie conferenze stampa di Powell che rimarca come la Fed sia molto attenta ai dati, soprattutto quelli relativi all'inflazione e alla disoccupazione, variabili fondamentali che vengono di fatto influenzate dai dazi. Per quanto riguarda Nvidia, osservando quanto fatto nel corso delle scorse trimestrali, abbiamo ben poco da dire, ossia ci si aspettano grandi risultati e numeri in miglioramento. La piú grande incognita rimane la reazione del mercato, quest'ultima solitamente non correlata al risultato finale della trimestrale.

