Oggi Pil USA e Richieste Sussidi

Nvidia "delude" Esce la trimestrale di Nvidia che di fatto scende in afterhours dopo i risultati. Risultati buoni ma di fatto meno performanti rispetto ai numeri visti nelle scorse trimestrali, unico motivo per cui giustificare un ribasso di circa il -4% dopo l'uscita dei risultati. Oggi in Usa esce il Pil, dato che dovrebbe essere confermato sopra il 3%, mentre c'é attesa per le richieste di sussidi di disoccupazione, penultima uscita prima del nuovo dato sul tasso di disoccupazione.



NVIDIA MENO DELLE ATTESE



Crescita del fatturato del 6% su base trimestrale, meno del solito 10% cosí come la crescita su base annuale che é del 56%. per la precisione un fatturato da 46,7 miliardi di dollari contro i 44,06 miliardi dello scorso trimestre. Il business dei data center fattura 41,1 miliardi di dollari in aumento del 5% su base trimestrale, una crescita buona ma non performante come gli scorsi trimestri. A pesare su questa trimestrale é la questione Cina, infatti non si sono registrate vendite per i chip H20 in Cina per il trimestre e anche nella guidance si specifica che non ci saranno spedizioni in Cina per il prossimo trimestre.



PIL USA E RICHIESTE SUSSIDI DISOCCUPAZIONE



Oggi il Pil Usa, dato previsto in uscita al 3,1% contro il dato negativo del -0,5% dello scorso trimestre. Specifichiamo che il dato sul Pil é un dato notoriamente in ritardo, pertanto non é assolutamente da considerarsi come un dato che anticipa o dice effettivamente come e la situazione economica del paese. In questo caso dobbiamo sempre fare riferimento ai dati del mercato del lavoro, le richieste continue di sussidi di disoccupazione che la scorsa settimana hanno segnato un nuovo record e che potrebbero ulteriormente aggiornare la situazione nella giornata di oggi. La scorsa settimana abbiamo visto di nuovo le richieste di sussidi confermare i 1970k come massimo mentre le richieste iniziali di sussidi ritornano in area 235k. Un aumento di entrambe potrebbe confermare la crisi del mercato del lavoro in Usa in atto ormai da tempo ma ancora non confermata i dati, dati oggetto di revisione nella giornata del 9 settembre.



MERCATI STABILI E SPREAD 2-10 ANNI SOPRA I 60 PUNTI BASE



