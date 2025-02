Oggi Trimestrale Nvidia

Giornata di Test Test tecnici e non per i mercati che oggi si ritrovano a dover affrontare una delle trimestrali piú importanti della stagione, quella del colosso Nvidia. Una trimestrale che potrebbe muovere il mercato, principalmente nella giornata di domani infatti la trimestrale uscirá come sempre a mercati americani chiusi, quindi nella tarda serata di oggi. Non possiamo sapere ovviamente come reagirá il mercato al test della trimestrale, l'unica cosa che sappiamo é che il titolo ultimamente naviga in una situazione tecnica molto complessa dove di fatto viene venduto su base mensile da luglio del 2024 e non riesce a far esplodere al rialzo le sue quotazioni dalla scorsa estate.



OGGI TEST DI NVIDIA



Mercati che hanno provato il ribasso, in special modo gli Usa che si ritrovano con mercati improntati tecnicamente verso il basso, in special modo il Nasdaq, protagonista questa sera con la trimestrale di Nvidia che potrebbe muovere i futures dopo la trimestrale e influire direttamente sull'andamento del Nikkei nella prossima notte. Al momento un altro mercato che sta testando livelli importanti per vedere un ipotetico proseguimento del movimento ribassista é il Dow Jones che di fatto presenta la dinamica settimanale peggiore tra gli americani e che di fatto potrebbe innescare dei movimenti interessanti nel corso dei prossimi giorni. La trimestrale di Nvidia sará quindi un test vero e proprio per tutto il settore delle big tech e potrebbe essere la cartina tornasole dello sviluppo dell'IA che di fatto ultimamente sta attraversando un periodo dove sorgono molto interrogativi sui suoi possibili sviluppi nel breve periodo.



RECUPERO EUROPA



L'Europa vede dei mercati in forte recupero, soprattutto il nostro Ftse Mib che si presenta come uno dei mercati piú forti in termini di tendenza rialzista. Ieri infatti sembrava inarrestabile, cosí come ha dimostrato negli ultimi giorni dove di fatto non ha praticamente mai ritracciato a differenza del Dax che invece sembra voler indebolirsi per via del suo extra rendimento da inizio anno. L'Europa é forte, nel frattempo il Nikkei vacilla sui minimi settimanali di novembre e non riesce a trovare la quadra su una possibile inversione, anzi, la sua tendenza é sempre quella di testare massimi di breve e venderli. Giornate complesse in termini di direzionalitá, si attende la trimestrale di Nvidia e l'uscita del PIL Usa e PCE nel corso dei prossimi giorni.



BITCOIN RISK OFF



Attenzione al Bitcoin che di fatto risulta in uno scenario risk off, viene venduto e ora la sua dinamica mensile sembra voler invertire al ribasso, dinamica che necessita di una conferma solamente dopo la chiusura del mese di febbraio che ci sará nella giornata di venerdí. Al momento si attendono sviluppi, ma di fatto la tendenza principale di breve di questo asset risulta particolarmente ribassista e potremmo vedere delle dinamiche ribassiste nelle prossime settimane che potrebbero riportare Bitcoin su livelli ben piú bassi rispetto a quelli attuali.

