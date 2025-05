OnlyFans in vendita: trattative in corso per un accordo da 8 miliardi di dollari

OnlyFans, la popolare piattaforma di contenuti in abbonamento nota soprattutto per i contenuti per adulti, è al centro di trattative per una possibile vendita valutata intorno agli 8 miliardi di dollari. La società proprietaria, Fenix International, sta negoziando con un gruppo di investitori guidato dalla Forest Road Company, società di investimenti con sede a Los Angeles specializzata in media e contenuti digitali. Secondo fonti vicine alla trattativa, in corso dallo scorso marzo, l’accordo potrebbe essere finalizzato entro una o due settimane, anche se Fenix sarebbe in contatto con altri potenziali acquirenti. Nessuna delle parti ha rilasciato commenti ufficiali. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile

Il successo di OnlyFans Fondata come piattaforma per la condivisione di contenuti a pagamento, OnlyFans ha conosciuto una crescita esplosiva durante la pandemia di COVID-19, diventando un punto di riferimento nel settore dei contenuti per adulti in abbonamento. La piattaforma trattiene una commissione del 20% sugli introiti dei creatori di contenuti, che spazia da artisti a influencer e professionisti del settore adult. I dati economici dell’ultimo anno fiscale mostrano numeri impressionanti: il fatturato è passato da 375 milioni di dollari nel 2020 a 7,9 miliardi (dato ancora non ufficiale), con un utile netto di oltre 400 milioni di dollari. Questo straordinario incremento ha attirato l’interesse di numerosi investitori, tanto che già nel 2022 si era ipotizzata una possibile quotazione in Borsa tramite una SPAC. Crescita ricavi e utenti di OnlyFans dal 2019 al 2024. Fonte: Team di Ricerca di XTB Leonid Radvinsky, unico azionista di Fenix International, ha acquisito OnlyFans nel 2018 e ha incassato oltre un miliardo di dollari in dividendi negli ultimi tre anni, sottolineando la redditività della piattaforma. Le controversie di OnlyFans Nonostante il successo finanziario, OnlyFans è stata spesso al centro di controversie legate alla gestione di contenuti illegali, che hanno complicato le relazioni con istituti bancari e grandi investitori. La potenziale vendita o quotazione in Borsa potrebbe rappresentare una svolta strategica, volta a consolidare la posizione di mercato e rassicurare i partner finanziari. Gli sviluppi delle prossime settimane saranno decisivi per comprendere il futuro di una delle piattaforme digitali più redditizie e discusse dell’ultimo decennio. Fonte:Reuters

