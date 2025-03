Oro a 3000$. Bond Eu Venduti

EurUsd sui massimi con Dax Oro tocca i 3000$ mentre i Bond europei vengono venduti e il Dax rompe con forza i massimi dei giorni scorsi. Prosegue la debolezza Usa nei confronti dell'Europa che al momento si prospetta essere il mercato di rischio per eccellenza. Troppo rischio in Europa, lo dicono i mercati vendendo nel breve i bond e comprando l'azionario, una condizione veramente assurda considerando la correlazione tra i comparti azionari europei e americani. A completare lo scenario c'é EurUsd che dopo le vendite degli ultimi due giorni dei massimi, torna a 1,09 con forza.



OBBLIGAZIONI EUROPA: MOVIMENTO DI BREVE DESTINATO A RIENTRARE?



Come la scorsa settimana, movimenti congiunto di EurUsd, Bond e Azionario, stessa dinamica veloce, fulminea che non coincide con quello che succede oltreoceano. Al momento la situazione sui titoli di Stato é delicata ma allo stesso tempo fa rilfettere circa i movimenti futuri. Prendendo a riferimento le scadenze decennali, il Bund, dopo la riunione Bce, offre rendimenti superiori all'inflazione Ue e ai tassi di interesse di riferimento Bce, condizione nuova che rende sulla carta coinvenienti questi titoli che di fatto sono di minor convenienza rispetto agli Oat francesi e ai Btp italiani. Interessante anche il movimento dei Btp che, a differenza dei Bund e degli Oat, rimangono con rendimenti nettamente inferiori rispetto a quel 5% visto sul finire del 2023. In pratica il mercato non sta vendendo i titoli piú rischiosi, sta vendendo i titoli con i rendimenti minori. Questa dinamica fa riflettere circa i possibili movimenti futuri.



DAX E EURUSD VERSO I MASSIMI



La situazione del Dax risulta singolare sui mercati azionari, cosí come quella del Ftse Mib e degli altri mercati europei che stazionano ancora a ridosso dei massimi dell'anno a differenza dei rendimenti negativi Year-to-date dei mercati americani. Oggi sará cruciale la chiusura settimanale del Dax che sta ancora in procinto di chiudere la settimana in negativa, a patto che oggi pomeriggio non riesca ulteriormente ad accelerare al rialzo. Al momento non si vedono segni di cedimento, almeno per questa parte di sessione europea. Per quanto riguarda EurUsd, la dinamica di lungo é ormai rialzista, il dollaro forte é un ricordo di fine 2024, ma per il momento non sappiamo effettivamente se il cambio si possa fermare a ridosso di 1,09 che rappresenta di fatto un livello tecnico di lungo dal quale é plausibile aspettarsi un sano e doveroso ritracciamento verso livelli leggermente piú bassi che in ogni caso non andrebbero ad inficiare la dinamica di lungo di inversione contro il dollaro.



ORO A 3000$



