Palantir guadagna il 23% toccando nuovi massimi dopo aver ottenuto risultati📈

Palantir Technologies (PLTR.US) sta guadagnando fino al 23%, raggiungendo nuovi massimi storici dopo aver pubblicato risultati del terzo trimestre che hanno superato le aspettative. L'impressionante performance finanziaria dell'azienda, alimentata dall'alta domanda per le sue applicazioni di intelligenza artificiale tra clienti governativi e commerciali statunitensi, ha contribuito a questa euforica corsa. I ricavi del trimestre sono cresciuti del 30% su base annua, arrivando a 725,5 milioni di dollari, superando le stime degli analisti. Il CEO Alex Karp ha sottolineato il ruolo centrale dell'azienda nella continua rivoluzione dell'IA guidata dagli Stati Uniti, che sta trasformando le industrie e alimentando la domanda per le soluzioni di intelligenza artificiale di Palantir.

 Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Ricavi Totali: Aumento del 30% su base annua e del 7% su base trimestrale, raggiungendo 726 milioni di dollari.

Ricavi negli Stati Uniti: Cresciuti del 44% su base annua e del 14% su base trimestrale, arrivando a 499 milioni di dollari.

Ricavi Commerciali negli Stati Uniti: Aumento del 54% su base annua e del 13% su base trimestrale, per un totale di 179 milioni di dollari.

Ricavi dal Governo degli Stati Uniti: Cresciuti del 40% su base annua e del 15% su base trimestrale, raggiungendo 320 milioni di dollari.

Contratti Chiusi: 104 contratti di oltre 1 milione di dollari.

Crescita dei Clienti: Aumento del 39% su base annua e del 6% su base trimestrale.

Utile Netto GAAP: 144 milioni di dollari, margine del 20%; reddito operativo GAAP di 113 milioni di dollari, margine del 16%.

EPS GAAP: 0,06 dollari (in aumento del 100% su base annua); EPS Rettificato: 0,10 dollari (in aumento del 43% su base annua).

Cassa e Equivalenti: 4,6 miliardi di dollari; Cassa dalle operazioni di 420 milioni di dollari, margine del 58%.

Flusso di Cassa Libero Rettificato: 435 milioni di dollari, margine del 60%; oltre 1 miliardo di dollari su base annuale.

Prospettive per il Q4 2024: Ricavi tra 767 e 771 milioni di dollari; reddito operativo rettificato tra 298 e 302 milioni di dollari.

Previsioni per l'Intero Anno 2024: Ricavi aumentati a 2,805 - 2,809 miliardi di dollari; i ricavi commerciali negli Stati Uniti cresceranno di almeno il 50%, superando i 687 milioni di dollari; reddito operativo rettificato tra 1,054 e 1,058 miliardi di dollari; flusso di cassa libero rettificato superiore a 1 miliardo di dollari. Gli analisti hanno messo in evidenza il posizionamento strategico dell'azienda nel settore dell'intelligenza artificiale, attribuendo la crescita all'aumento della dipendenza delle imprese dalle tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Le vendite del governo statunitense di Palantir sono aumentate del 40%, il più alto tasso di crescita trimestrale in anni, grazie alla spesa in tecnologia della difesa e all'utilizzo dei budget da parte delle agenzie governative. Anche i ricavi commerciali negli Stati Uniti sono cresciuti rapidamente, con un aumento del 54% su base annua. Le previsioni aumentate di Palantir per il 2024 hanno ulteriormente entusiasmato gli investitori, con proiezioni di reddito operativo rettificato tra 1,05 e 1,06 miliardi di dollari e crescita dei ricavi intorno ai 2,81 miliardi di dollari, superando le stime di consenso. L'azienda prevede anche un flusso di cassa libero rettificato superiore a 1 miliardo di dollari. Nonostante le sfide globali, la performance di Palantir negli Stati Uniti è stata un fattore chiave per i risultati ottenuti.  Fonte: xStation 5

