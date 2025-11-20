Palo Alto - dopo gli utili

La più grande società quotata specializzata in cybersecurity ha pubblicato i suoi risultati. Palo Alto sta crescendo e, secondo il management, continuerà a farlo. L’azienda ha rispettato e superato le aspettative in quasi tutti gli indicatori chiave, eppure il titolo è sceso di oltre il 4% nel dopo-mercato. Cosa ha raffreddato il sentiment degli investitori?

A prima vista, il report finanziario non mostra motivi evidenti di preoccupazione o delusione:

Ricavi: 2,47 miliardi USD rispetto ai 2,46 miliardi previsti. Crescita annua del 16% .

EPS: 0,93 USD contro 0,89 USD previsti. Crescita annua del 19%.

Ordini: incremento del portafoglio ordini a 15,5 miliardi USD, di cui 5,85 miliardi rappresentano ricavi ricorrenti dalle soluzioni "Next Gen Security" — in questo segmento, la crescita è stata rispettivamente del 24% e del 29% su base annua.

Profitto e flussi di cassa: la crescita dei ricavi non penalizza i profitti; il free cash flow è salito a 1,7 miliardi USD, con un margine FCF del 19%.

Le previsioni mirano a rassicurare gli investitori sui risultati futuri:

Ricavi del prossimo trimestre previsti tra 2,47-2,50 miliardi USD.

Ricavi per l’intero anno fiscale previsti oltre 10,5 miliardi USD, con EPS tra 3,8 e 3,9 — entrambi i valori superiori al consensus.

Entro il 2028, il margine operativo dovrebbe superare il 40%.

Contemporaneamente, l’azienda ha annunciato un’altra importante acquisizione, questa volta di Chronosphere, mirata a migliorare l’offerta e le capacità di Palo Alto in termini di monitoraggio e AI. L’acquisizione avrà un costo di 3,35 miliardi USD.

In base a queste informazioni, cosa ha causato il calo del prezzo del titolo?

Il fattore principale è probabilmente l’acquisizione di Chronosphere da 3,35 miliardi USD. Anche se i risultati e le previsioni sono molto solidi, l’investimento rappresenta un costo significativo e può essere percepito dagli investitori come un rischio aggiuntivo sul bilancio, riducendo temporaneamente l’appeal del titolo. In altre parole, il mercato premia la solidità dei risultati, ma penalizza l’impatto finanziario immediato dell’acquisizione.

Principalmente, non sono i numeri in sé a parlare qui, ma le tendenze — in particolare la loro pendenza. Si tratta del tasso di crescita che, pur essendo impressionante, è in declino rispetto ai dati storici. La crescita resta comunque molto significativa, ma con un P/E superiore a 140, “impressionante” non basta.

PANW.US (D1)

Fonte: xStation5