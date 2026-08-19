Panoramica dei mercati: le borse europee tentano di arrestare il calo 🚩 Heidelberger cede il 5% dopo i risultati

Le azioni europee stanno cercando di stabilizzarsi dopo il forte sell-off di martedì, ma ci sono ancora pochi segnali di un rimbalzo convincente. Lo Stoxx Europe 600 rimane vicino ai minimi delle ultime due settimane, mentre l’Euro Stoxx 50 è sostanzialmente invariato, mentre gli investitori valutano il contemporaneo aumento dei rendimenti obbligazionari, dei prezzi del petrolio e delle tensioni geopolitiche nel Golfo Persico. Il problema principale per i mercati azionari è chiaro: tassi privi di rischio più elevati aumentano il costo del capitale e rendono le azioni meno attraenti rispetto alle obbligazioni. Allo stesso tempo, le preoccupazioni per l’inflazione stanno tornando, mentre i mercati stanno aumentando le aspettative per un rialzo dei tassi da parte della BCE già a settembre.

Lo Stoxx Europe 600 è poco mosso e rimane vicino ai minimi delle ultime due settimane, dopo il calo giornaliero più marcato in quasi un mese.

è poco mosso e rimane vicino ai minimi delle ultime due settimane, dopo il calo giornaliero più marcato in quasi un mese. Il DAX perde circa lo 0,2%, il CAC 40 guadagna lo 0,2%, mentre FTSE 100 e IBEX 35 si mantengono sostanzialmente invariati.

Il rendimento del Bund tedesco a 10 anni è salito al 3,22% , il livello più alto dal maggio 2011, aumentando la pressione sulle valutazioni azionarie.

è salito al , il livello più alto dal maggio 2011, aumentando la pressione sulle valutazioni azionarie. I settori più sensibili alla crescita, come tecnologia, software e immobiliare , rimangono particolarmente vulnerabili all’aumento dei tassi di attualizzazione.

, rimangono particolarmente vulnerabili all’aumento dei tassi di attualizzazione. Il Chief Economist della BCE, Philip Lane, ha sottolineato che un’inflazione dell’Eurozona intorno al 3% rimane nettamente al di sopra dell’obiettivo del 2%, mentre l’aumento dei prezzi dell’energia potrebbe riaccendere le pressioni inflazionistiche.

I mercati monetari stanno ormai prezzando quasi completamente un rialzo dei tassi BCE di 25 punti base a settembre , un cambiamento significativo rispetto alle precedenti aspettative di una pausa prolungata.

, un cambiamento significativo rispetto alle precedenti aspettative di una pausa prolungata. L’attenzione degli investitori è concentrata sui commenti di Christine Lagarde e sui verbali della riunione della Fed di luglio, entrambi potenzialmente in grado di influenzare i prossimi movimenti di obbligazioni, valute e azioni.

e sui verbali della riunione della Fed di luglio, entrambi potenzialmente in grado di influenzare i prossimi movimenti di obbligazioni, valute e azioni. I futures di Wall Street sono in lieve calo, mentre i futures sul Brent (OIL) sono saliti sopra i 92 USD al barile.

Il Brent rimane vicino ai massimi delle ultime tre settimane, mentre le interruzioni del traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz continuano a sostenere il premio al rischio sul mercato dell’energia.

Grafico EU50 (intervallo D1)

Fonte: xStation5

La seduta odierna sull’Euro Stoxx 50 evidenzia una chiara rotazione settoriale, piuttosto che un movimento uniforme di risk-on o risk-off. Sul fronte dei rialzi, spiccano i titoli dei settori consumer e industriale, guidati da Hermès (+1,5%), un movimento che può essere interpretato come un ritorno dei capitali verso i brand di alta qualità dopo le recenti debolezze, sebbene il titolo continui a presentare multipli elevati, con un P/E di circa 36. Anche L’Oréal (+1%) è in rialzo, ma anche in questo caso il mercato sta chiaramente pagando un premio per il profilo difensivo e la stabilità degli utili, piuttosto che per una valutazione contenuta. TotalEnergies (+1,04%) presenta caratteristiche fondamentalmente diverse: con un P/E di 12,8x e una performance da inizio anno molto solida, gli investitori continuano a premiare l’esposizione al settore energetico, soprattutto in un contesto di prezzi del petrolio elevati.

Sul fronte dei ribassi, Infineon è il titolo più debole (-2,2%), nonostante rimanga vicino a un rialzo del 50% da inizio anno. Questo suggerisce prese di profitto e pressione su un segmento dei semiconduttori caratterizzato da valutazioni elevate, più che un chiaro cambiamento delle prospettive di lungo periodo. La debolezza diffusa tra banche e assicurazioni — BNP Paribas, Munich Re, UniCredit, AXA e Santander — indica una maggiore cautela del mercato nei confronti del comparto finanziario dopo l’ottima performance registrata quest’anno. Anche Rheinmetall merita attenzione: il titolo perde circa lo 0,66% nella seduta odierna, pur mantenendo un rialzo di oltre il 20% nell’ultimo mese; con un P/E di circa 77, continua a essere caratterizzato da una delle valutazioni più elevate dell’indice.

Nel complesso, il mercato non sta respingendo le azioni europee, ma sta diventando sempre più selettivo in termini di qualità dei bilanci, sostenibilità della crescita e valutazioni.

Fonte: Team di ricerca di XTB

Le azioni europee rimangono sotto pressione a causa dei rendimenti obbligazionari

Il principale ostacolo per le azioni europee continua a essere il forte aumento dei rendimenti obbligazionari. Il rendimento del Bund tedesco a 10 anni è salito al 3,22%, il livello più alto dal 2011, mentre il rendimento dei Treasury statunitensi a 30 anni è salito oltre il 5,30%.

Questo aumento determina direttamente un rialzo del tasso di attualizzazione applicato ai flussi di cassa futuri, penalizzando maggiormente le società caratterizzate da elevate aspettative di crescita e da utili attesi più avanti nel tempo. Allo stesso tempo, le obbligazioni stanno diventando sempre più competitive rispetto alle azioni, soprattutto quando il premio per il rischio azionario inizia ad apparire meno interessante.

Il petrolio complica nuovamente il lavoro della BCE

L’energia rappresenta il secondo fattore di rischio. Il Brent rimane vicino ai 91,50 USD al barile, mentre le tensioni nel Golfo Persico e le interruzioni del traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz aumentano il rischio di ulteriori rialzi dei prezzi del greggio.

Questo rappresenta un problema particolare per la BCE, perché l’inflazione dell’Eurozona rimane intorno al 3%. Philip Lane ha sottolineato che questo livello è ancora troppo elevato rispetto all’obiettivo del 2%, mentre un ulteriore aumento del prezzo del petrolio potrebbe nuovamente alimentare le pressioni inflazionistiche.

Di conseguenza, il mercato ha modificato nettamente le proprie aspettative sulla politica monetaria. Invece di prevedere un periodo prolungato di tassi invariati, gli investitori stanno ora prezzando quasi completamente un rialzo di 25 punti base dei tassi BCE nella riunione di settembre.

Lagarde e i verbali della Fed sono i fattori chiave di oggi

Il prossimo catalizzatore per i mercati potrebbe arrivare dai commenti di Christine Lagarde. Gli investitori cercheranno indicazioni sul fatto che la BCE stia effettivamente preparando il mercato a un altro rialzo dei tassi, nonostante il rallentamento della dinamica economica.

Allo stesso tempo, saranno pubblicati i verbali della riunione della Fed di luglio. I mercati si concentreranno sul livello di preoccupazione espresso dai membri del FOMC riguardo al deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro, già prima del recente aumento dei rendimenti obbligazionari a lungo termine.

Il quadro per le azioni europee rimane quindi teso: rendimenti più elevati limitano le valutazioni, il petrolio aumenta i rischi inflazionistici e le banche centrali potrebbero essere costrette a mantenere una politica più restrittiva di quanto i mercati si aspettassero fino a poco tempo fa. Per il momento, la stabilizzazione odierna appare più come una pausa nel sell-off che come l’inizio di un rimbalzo convincente.

DAX sotto pressione a causa degli elevati rendimenti obbligazionari

Il sell-off sul mercato obbligazionario globale ha rallentato in parte, ma il suo impatto sulle azioni europee rimane evidente. Il DAX ha aperto mercoledì intorno ai 26.140 punti, sostanzialmente invariato, anche se gli elevati rendimenti obbligazionari continuano a rappresentare un importante limite per le valutazioni.

Martedì, i rendimenti dei principali titoli di Stato di Stati Uniti, Germania e Giappone sono saliti ai massimi degli ultimi anni, spinti dalle preoccupazioni sull’inflazione, dagli elevati prezzi del petrolio e dall’aumento del debito nelle principali economie. Un contesto di questo tipo non determina necessariamente un esodo generalizzato dalle azioni, ma limita la disponibilità degli investitori a pagare multipli elevati per gli asset più rischiosi.

La pressione è visibile anche a livello dei singoli titoli, con le azioni di Heidelberger Druck in calo di circa il 5,5% dopo un trimestre debole, nel quale la perdita netta della società è aumentata a 32 milioni di EUR, rispetto agli 11 milioni di EUR dell’anno precedente, anche a causa della scadenza di un programma di incentivi in Italia.

Azioni Heidelberger Druck (HDD.DE, intervallo D1)

Fonte: xStation5

Heidelberger sotto pressione dopo i risultati, con vendite in calo a doppia cifra

Heidelberger Druckmaschinen ha registrato un primo trimestre operativo nettamente più debole. Le vendite sono diminuite del 13%, passando da 466 milioni di EUR a 404 milioni di EUR rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre l’EBITDA adjusted è sceso a soli 1 milione di EUR, dai 20 milioni di EUR precedenti, con un margine dello 0,2% rispetto al 4,4% di un anno prima. Il problema principale è stato il calo dei volumi, in particolare nel segmento Print & Packaging Equipment, dopo la scadenza del programma di incentivi in Italia, che secondo la società ha determinato una riduzione degli ordini di oltre 60 milioni di EUR. Il quadro, tuttavia, non è interamente negativo: il portafoglio ordini è salito a 762 milioni di EUR, dai 639 milioni di EUR all’inizio dell’esercizio, migliorando la visibilità per i prossimi trimestri. Il management ha confermato le previsioni per il 2026/2027 e continua ad aspettarsi vendite sostanzialmente stabili e un significativo miglioramento del margine EBITDA.

I margini sono stati penalizzati dai volumi, non da un deterioramento del modello di business

Il dato più importante è che il calo della redditività è stato determinato principalmente dalla riduzione dei volumi, piuttosto che da un deterioramento strutturale dei margini sui prodotti. La società ha infatti evidenziato un miglioramento dei margini relativi grazie all’aumento dei prezzi, ai rimborsi dei dazi doganali e a un mix di prodotti più favorevole.

Heidelberg sta inoltre proseguendo con le misure di riduzione dei costi: il numero dei dipendenti è diminuito del 2% su base annua, a 9.019, mentre i costi del personale sono scesi a 196 milioni di EUR, dai 208 milioni di EUR precedenti.

A livello geografico, l’EMEA è stata l’area più debole, con ordini in calo del 16% e vendite in diminuzione del 23%. L’area Asia-Pacifico ha registrato una performance decisamente migliore, con ordini in aumento del 17% e vendite in crescita del 3%, trainate principalmente dalla Cina. Questo suggerisce che la debolezza del primo trimestre sia stata concentrata geograficamente e in parte legata a effetti una tantum, piuttosto che a un crollo generalizzato della domanda globale.

Il flusso di cassa rimane il principale rischio

Il peggioramento del risultato operativo ha avuto un impatto evidente sulla generazione di cassa. Il free cash flow si è attestato a -77 milioni di EUR, rispetto ai -68 milioni di EUR dell’anno precedente, mentre il cash flow operativo è sceso a -55 milioni di EUR. La società ha chiuso il trimestre con una perdita netta di 32 milioni di EUR, rispetto alla perdita di 11 milioni di EUR registrata un anno prima.

Anche il bilancio si è indebolito. La posizione finanziaria netta è passata da 39 milioni di EUR di liquidità netta a 39 milioni di EUR di debito netto, mentre il coefficiente patrimoniale è sceso al 24,3%, dal 27,2%. Heidelberg dispone comunque di una significativa riserva di liquidità, con 298 milioni di EUR ancora disponibili sui 436 milioni di EUR della linea di credito revolving. Il management prevede un rallentamento dei deflussi di cassa nei prossimi trimestri, ma continua ad aspettarsi un free cash flow negativo per l’intero esercizio a causa degli investimenti programmati.

La strategia punta ancora a migliorare la qualità del business

Nonostante il debole inizio dell’anno, Heidelberg non sta modificando la propria direzione strategica. Le acquisizioni di Manroland Sheetfed e POLAR mirano ad aumentare la quota di ricavi ricorrenti derivanti da servizi e pezzi di ricambio e a rafforzare la posizione della società come integratore di sistemi produttivi per l’industria del packaging.

Si prevede che Manroland contribuisca già quest’anno alle vendite con un importo nell’ordine delle decine di milioni di EUR, mentre, a piena integrazione, Heidelberg punta a oltre 100 milioni di EUR di ricavi annuali ricorrenti e a 10–15 milioni di EUR di EBIT. Allo stesso tempo, la società sta ampliando la propria attività oltre la stampa tradizionale, entrando in settori come difesa, sistemi di accumulo energetico ed e-mobility.

Dal punto di vista fondamentale, il primo trimestre è stato debole, ma la domanda chiave è se il portafoglio ordini riuscirà a tradursi in una normalizzazione delle vendite e dei margini nei prossimi periodi. In caso affermativo, i risultati attuali potrebbero rappresentare un minimo operativo temporaneo. Se invece la ripresa dei volumi dovesse tardare, il free cash flow negativo e il deterioramento del bilancio potrebbero assumere un peso molto maggiore nella valutazione della società.

Azioni Heidelberger Druck (HDD.DE, intervallo D1)

Fonte: xStation5