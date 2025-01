⌚Perdite pari a 500 dollari in vista del rapporto sui lavori chiave

📈Stati Uniti I futures azionari stanno riducendo le perdite precedenti della sessione di negoziazione asiatica mentre gli investitori attendono il rapporto cruciale sui libri paga del settore non agricolo. Il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti pubblicherà i dati sull'occupazione alle 14:30. Gli economisti intervistati da Bloomberg prevedono che il dato NFP si attesterà tra 160.000 e 165.000. Il tasso di disoccupazione dovrebbe rimanere stabile al 4,2%, anche se alcune previsioni suggeriscono un possibile aumento al 4,3%. Un risultato solido del NFP metterebbe in evidenza la resilienza dell’economia statunitense, rafforzando il dollaro, sostenendo i guadagni di Wall Street e potenzialmente consolidando l’approccio restrittivo della Federal Reserve. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Aspettative positive in vista dei dati sull’occupazione Il consenso di mercato indica un aumento robusto dell’occupazione negli Stati Uniti per dicembre. Sebbene la stima media sia tra 160.000 e 165.000, Bloomberg Economics prevede un dato superiore di circa 100.000, citando fattori stagionali. Le buste paga private dovrebbero aumentare di 135.000 unità, una cifra da confrontare con il deludente rapporto ADP, che ha mostrato solo 122.000 nuovi posti di lavoro. Tuttavia, il dato odierno dovrebbe teoricamente essere più forte, sopra la media, grazie al recupero della bassa crescita occupazionale di ottobre, quando gli Stati Uniti furono colpiti dagli uragani. Il mercato del lavoro statunitense resta stabile, come dimostrano le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione vicine a 200.000. La stagionalità di dicembre legata alle assunzioni per le festività dovrebbe teoricamente sostenere un risultato NFP più elevato. Tuttavia, dal punto di vista della Federal Reserve, i dati sui salari saranno cruciali. Le previsioni del consenso non indicano sorprese significative e stimano una crescita annuale stabile al 4,0% anno su anno, mentre la crescita mensile dovrebbe rallentare allo 0,3% mese su mese rispetto allo 0,4% precedente. Una sorpresa al rialzo dello 0,5% mese su mese o superiore potrebbe segnalare una potenziale ripresa delle pressioni inflazionistiche. Di recente, si è registrato un netto miglioramento del sentiment delle piccole imprese negli Stati Uniti, che dovrebbe favorire una ripresa delle assunzioni. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB. Il fondo salari negli Stati Uniti continua a mostrare una crescita solida, superiore al 2% annuo. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB. La Fed è ancora focalizzata sui dati? La Fed ha modificato recentemente il suo approccio alla politica monetaria, segnalando che non vi è necessità di tagli imminenti dei tassi, sebbene fino a settembre avesse dichiarato di voler prestare maggiore attenzione al mercato del lavoro. Attualmente, il mercato del lavoro non rappresenta una minaccia. Tuttavia, un dato inferiore a 100.000 e un aumento del tasso di disoccupazione potrebbero indurre la Fed a rivalutare le sue prospettive di politica monetaria con un approccio più accomodante. Se i dati rimarranno solidi, le attuali tendenze di mercato dovrebbero persistere. Potenziale reazione del mercato L’indice US500 ha registrato un calo iniziale nelle prime ore di trading dopo la riapertura, ma ha recuperato quelle perdite dall’inizio della sessione europea. L’indice è in calo di meno dello 0,1% a poche ore dalla pubblicazione del NFP. Considerando l’attuale tendenza ben definita della politica monetaria, un dato solido non dovrebbe influenzare significativamente l’US500. Dati positivi potrebbero sostenere gli indici. Al contrario, dati deboli potrebbero modificare le aspettative sulla Fed e, al contempo, sollevare preoccupazioni sulla crescita economica statunitense. Un dato NFP debole probabilmente innescherebbe un sell-off iniziale nell’US500. Tuttavia, un calo al di sotto dei 5.900 punti è improbabile oggi, poiché la linea di tendenza rialzista, che rappresenta anche il limite inferiore di un pattern a triangolo, dovrebbe fornire supporto. Le recenti dinamiche di prezzo suggeriscono un interesse all’acquisto sopra i 5.900 punti, il che potrebbe spingere l’US500 a testare l’intervallo 5.960-5.975 nel breve termine. Fonte: xStation5



