PETROLIO: i prezzi del petrolio sono scesi di oltre il 22% rispetto ai massimi recenti 📌

- Il petrolio scende: Brent 94,30 USD, WTI 90,80 USD – si attenua il premio al rischio
- I mercati stanno prezzando progressi in vista del prossimo round di colloqui USA–Iran (giovedì)
- Trump segnala una rapida risoluzione; nessuna necessità di estendere la tregua
- Vance parla di un “grande accordo” e di progressi nei negoziati
- Oltre 100 petroliere dirette verso gli Stati Uniti indicano una riorganizzazione dell’offerta
- Lo Stretto di Hormuz rimane un rischio chiave per i flussi energetici globali
- Il petrolio scende: Brent 94,30 USD, WTI 90,80 USD – si attenua il premio al rischio
- I mercati stanno prezzando progressi in vista del prossimo round di colloqui USA–Iran (giovedì)
- Trump segnala una rapida risoluzione; nessuna necessità di estendere la tregua
- Vance parla di un “grande accordo” e di progressi nei negoziati
- Oltre 100 petroliere dirette verso gli Stati Uniti indicano una riorganizzazione dell’offerta
- Lo Stretto di Hormuz rimane un rischio chiave per i flussi energetici globali
Il mercato del petrolio sta prezzando una probabilità crescente di una tregua tra Stati Uniti e Iran. Il premio al rischio geopolitico si sta gradualmente riducendo. Il Brent è sceso a 94,30 USD e il WTI a 90,80 USD, avvicinandosi ai livelli più bassi delle ultime settimane. Questo movimento riflette la crescente convinzione del mercato che una soluzione diplomatica sia possibile.
I mercati sono chiaramente entrati in una fase di “ottimismo per un accordo” in vista di un nuovo round di colloqui USA–Iran previsto per la fine di questa settimana. Il presidente Trump rafforza questa narrativa, affermando che il conflitto è “molto vicino alla fine” e suggerendo che l’estensione della tregua potrebbe non essere necessaria. Il vicepresidente Vance ha evidenziato “progressi significativi” e delineato la possibilità di un “grande accordo”, che includerebbe la reintegrazione economica dell’Iran in cambio di concessioni sul nucleare. Questo segna un netto contrasto rispetto al fallimento dei colloqui del fine settimana precedente.
Il comportamento del mercato negli ultimi due giorni conferma questo ottimismo. Le azioni hanno registrato un forte rimbalzo, con gli indici USA nuovamente vicini ai massimi storici, mentre la domanda di asset rifugio si è indebolita. Allo stesso tempo, il mercato energetico reagisce in modo più diretto: i prezzi del petrolio sono scesi significativamente dai recenti massimi, con il WTI in calo di oltre il 22% dal suo picco.
Nonostante ciò, la situazione rimane fragile: i flussi attraverso lo Stretto di Hormuz sono ancora significativamente limitati e qualsiasi interruzione o fallimento dei negoziati potrebbe rapidamente invertire l’attuale tendenza. Il fatto che più di 100 petroliere vuote si stiano dirigendo verso gli Stati Uniti suggerisce una riorganizzazione dell’offerta piuttosto che una piena normalizzazione del mercato.
Nonostante il miglioramento del sentiment, i mercati restano intrappolati tra ottimismo e incertezza strutturale. Un possibile accordo potrebbe ridurre gradualmente il premio al rischio geopolitico, ma restano irrisolti punti chiave — in particolare riguardo agli impegni nucleari e all’influenza regionale a lungo termine. Per ora, il petrolio rimane il barometro più sensibile del sentiment: scende sulle notizie positive, ma resta vulnerabile a forti rimbalzi in caso di sviluppi negativi.
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