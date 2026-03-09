Petrolio incredibile sfiora i 120

- Futures del Petrolio sfiorano i 120 dollari nella notte
- Nikkei crolla del -5% e oltre, azionario in forte tensione
- Vix, potrebbe diventare strutturalmente elevato
- Futures del Petrolio sfiorano i 120 dollari nella notte
- Nikkei crolla del -5% e oltre, azionario in forte tensione
- Vix, potrebbe diventare strutturalmente elevato
Pessima nottata in Asia dove il Nikkei giapponese arriva a perdere un -5% in contemporanea ad un petrolio che arriva a sfiorare i 120 dollari al barile. Lo scenario é da crisi energetica ed economica
Petrolio sfiora i 120 dollari
Il Crude Oil arriva a sfiorare i 120 dollari al barile nella notte, arriva ad una performance del 30% per poi tornare indietro oscillando tra i 100 e i 105 dollari al barile. La situazione risulta al momento fuori controllo, qualora dovessimo vedere una stabilizzazione dei prezzi del petrolio al di sopra di questi livelli, lo scenario che dovremmo affrontare é sicuramente quello di una crisi economica. Il rialzo del prezzo del petrolio é un problema per l'economia in generale: l'ondata iniziale di inflazione si riversa su consumatori e imprese che dovranno necessariamente sopportare e sostenete i consumi al fine di mantenere livelli di Pil come quelli attuali. Lo scenario di tenuta dei consumi é alquanto improbabile: abbiamo le banche centrali che puntano a tagliare i tassi nel lungo termine (ad esclusione del Giappone), l'inflazione ha un sentiero di lungo termine strutturalmente al ribasso e il mercato del lavoro inizia a vedere segni di cedimento importanti. La struttura attuale dell'economia punta giá ad un rallentamento e l'attuale aumento del prezzo del petrolio é solamente il colpo di grazia ad un'economia giá in difficoltá. Sfiorati i 120 dollari, probabile nuovo test nel corso delle prossime giornate/settimane.
Azionario al ribasso
Parte male la settimana con il Nikkei che perde circa un -5%, il rialzo del prezzo del petrolio pesa clamorosamente sull'economia e sull'andamento futuro dei mercati azionari. La scorsa settimana abbiamo visto chiusure negative importanti, ora vediamo il proseguimento di questa dinamica che potrebbe decretare la fine dei rialzi visti nel corso degli scorsi mesi, ovviamente il tutto é accompagnato da un forte aumento della volatilitá che oramai é divenuto strutturale. Possiamo iniziare a considerare un Vix strutturalmente alto per i prossimi giorni, mercati azionari che alternano giornate di forti ribassi con forti rialzi, mercato valutario che ritorna ad avere oscillazioni importanti. Lo scenario per l'azionario di oggi é negativo.
Attenzione allo Yen
Il cambio UsdJpy sfiora i 159, la situazione sul Forex inizia a farsi pericolosa e un intervento della BoJ su questi livelli potrebbe essere plausibile nel corso dei prossimi giorni. Superati i 158, livelli di guardia per UsdJpy, ora siamo vicini ai 159, situazione poco sostenibile per un'economia che ha alzato i tassi nel corso del 2025 per via di uno scenario economico tuitto sommato in salute, con un'inflazione a ridosso del target e una disoccupazione molto bassa. Per il momento quindi facciamo attenzione al cambio UsdJpy sul Forex in quanto potremmo vedere agire una banca centrale, ovviamente questo cambio potrebbe avere influenza diretta anche su EurUsd e GbpUsd.
I nonfarm payrolls disastrosi di venerdí
In questo scenario dove il petrolio e la guerra sono protagonisti, non dimentichiamoci dei pessimi dati usciti venerdí sulla situazione del mercato del lavoro in Usa. I nonfarm payrolls escono fortemente negativi a -93k, stiamo parlando del peggior dato dal 2010, dalla crisi economica conseguente i mutui subprime. Il tasso di disoccupazione é salito al 4,4%, un rialzo ancora poco influente, stiamo parlando di un rialzo leggero che ancora non si sente sui mercati ma che potrebbe letteralmente esplodere nel corso dei prossimi mesi, cosí come anticipato da mesi dal nostro studio sul tasso di disoccupazione. La situazione del mercato del lavoro é precaria e difficilmente i prossimi dati miglioreranno con questa situazione di incertezza economica globale, cosí come sottolineato da Andrew Challenger nell'ultimo rapporto.
Nikkei vende i massimi
Petrolio, dinamica simile al 2022
Petrolio, crollo del 30%
US Open: il petrolio è troppo caro per Wall Street!
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.