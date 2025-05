PIL USA e PCE Attesi in Calo

Trimestrali Microsoft e Meta Una giornata importantissima dal punto di vista dei dati, prima i Pil in Europa i dati sull'inflazione in Italia, Francia e Germania. Nel pomeriggio i dati sulla variazione dell'occupazione ADP, dato previsto in calo, cosí come sono previsti in calo i dati sul Pil Usa e sul Pce, dati fondamentali per le future mosse della Fed. In serata, a mercati chiusi, l'uscita delle trimestrali di Microsoft e Meta. I mercati risultano ancora percorrere un sentiero di rialzo dovuto essenzialmente ad una fase di recupero doverosa dopo i forti ribassi visti nelle scorse settimane. Il Vix rimane ancora relativamente elevato, motivo per cui i massimi che verranno eventualmente testati potrebbero risultare fondamentali per un eventuale ritorno dei prezzi verso il basso.



PIL USA E PCE PREVISTI IN CALO. ECONOMIA USA IN RALLENTAMENTO?



Abbiamo assistito ieri all'uscita del GdpNow che si attesta oramai in territorio negativo da tempo, ieri a -2,7% mentre il modello aggiustato per le importazioni e le esportazioni di oro si attesta a -1,5%, dati a dir poco preoccupanti. Oggi avremo l'uscita del dato sul Pil rilasciato dal Bls, dato previsto in forte arretramento dal 2,4% allo 0,4%, un calo vistoso che potrebbe essere determinante per le future mosse della Fed in quanto il Pil é una delle variabili prese in considerazione nel dot-plot per le stime dei futuri tagli dei tassi. Attenzione anche al Pce, l'indice dei prezzi relativo alle spese dei consumatori che é previsto anch'esso in calo dal 2,5% al 2,2%. In sostanza, diminuzione della produttivitá e calo dei consumi, un quadro non proprio eccezionale per la Fed che dovrá necessariamente intervenire qualora dovessimo vedere anche un peggioramento dei dati del mercato del lavoro. L'economia Usa sembra essere in palese rallentamento e i dati lo stanno confermando.

Il calo del GdpNow della Fed di Atlanta, proxy per il dato del Pil Usa di oggi pomeriggio - Fonte: atlantafed.org



CALO FIDUCIA DEI CONSUMATORI USA AI MINIMI DAL COVID



Ieri é uscito anche il dato sulla fiducia dei consumatori rilevato dal Conference Board, dato che si attesta a 86, livello minimo da agosto 2020 quando il dato era a 84,8. Quest'ultimo dato é stato il dato piú basso della fiducia dei consumatori da oltre 10 anni e rappresenta il minimo dalla pandemia, periodo in cui la fiducia dei consumatori non poteva essere di certo positiva. Dato passato in secondo ordine ma che di fatto diventa importante nel momento in cui cala la fiducia dei consumatori anche in Europa, dato uscito nella mattinata di ieri e che conferma una certa tendenza negativa. Al momento il quadro macro risulta alquanto compromesso rispetto a qualche mese fa.



TRIMESTRALI MICROSOFT E META



