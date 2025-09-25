PIL USA e Sussidi

Mercati Inchiodati sui Massimi Mercati che provano a scendere in Usa ma con moltissima cautela, ribassi veramente minimi con bassa intensitá. Nel frattempo si attendono i dati di oggi, quelli piú importanti con il Pil Usa e le richieste di sussidi di disoccupazione, dati che di fatto ultimamente non stanno muovendo il mercato. Nelle ultime settimane stiamo assistendo alla totale assenza dell'impatto dei dati sui mercati. Nikkei ancora positivo, nessun segnale di ribasso a differenza degli Usa, Europa ferma.



SEGNALI RIBASSISTI?



Gli Usa mostrano una dinamica dei prezzi in indebolimento. I ribassi visti negli ultimi due giorni non sono forti, stiamo parlando di ribassi a ridosso del -0,5% circa, quindi poco impattanti in termini percentuali e poco incidenti a livello tecnico. La situazione quindi é ancora in fase di studio anche se di fatto la dinamica dei prezzi sembra tentare di voler far scendere le quotazioni. Ovviamente questi sono dei flebili segnali di indebolimento, ma pur sempre da tenere sotto stretta osservazione in questo contesto tecnico molto particolare. Ad aiutare questa lettura c'é il ribasso di Bitcoin che sembra voler tornare verso area 110k, con una dinamica ribasissta che sembra diventare sempre piú evidente dopo la chiusura negativa della scorsa settimana. Il Nikkei rimane ancora a ridosso dei massimi senza segnali di debolezza mentre il mercato europeo sembra ancora voler testare i massimi dei giorni scorsi.



OGGI PIL USA E RICHIESTE DI SUSSIDI



Ultimamente i dati non hanno mostrato di aver un impatto significativo sull'andamento del mercato, pertanto anche oggi non sappiamo quanto questi dati, per quanto importanti, non sappiamo come potranno influenzare le quotazioni. Oggi esce il Pil Usa, un dato giá ampiamente scontato dal mercato visto che ci troviamo alla terza stima per il Q2 2025, quindi un dato che potremmo definire non nuovo. Dato che potrebbe risultare piú importante sono le richieste di sussidi di disoccupazione che di fatto potrebbero impattare solamente qualora dovessero uscire in modo molto negativo, quindi un dato in salita che andrebbe di fatto a confermare una disoccupazione in peggioramento. Per il momento la situazione rimane quindi in stallo anche dal punto di vista dei dati che, seppur importanti, potrebbero non essere determinanti per la giornata di oggi.

