PIL USA forte

Oggi il PCE Esce ieri il dato sul Pil Usa al 3,8%, un dato fortemente superiore a quello della proiezione precedente che vedeva un 3,3%. Oggi sará la volta del Pce che di fatto é previsto in rialzo dal 2,6% al 2,7%, un dato che potrebbe muovere il mercato nella giornata. Per il momento i mercati azionari hanno visto un indebolimento nel corso degli ultimi 3 giorni, in special modo sui mercati americani che hanno performato in modo molto forte da aprile fino ad oggi. I rendimenti dell'obbligazionario nel frattempo risultano in salita, anche se la teoria dovrebbe vedere dei rendimenti in discesa per via dei tagli dei tassi visti nella scorsa settimana. La situazione tecnica guida la dinamica dei mercati che a quanto pare non seguono minimamente i dati.



PIL USA STELLARE E SUSSIDI IN CALO



Dalle stime preliminari di Q2 che vedevano inizialmente un Pil al 3,1%, poi passato al 3,3% e visto ora al 3,8% nella terza lettura. L'andamento del Pil Usa vede un forte aumento dovuto principalmente al calo delle importazioni e all'aumento della spesa dei consumatori, quest'ultimo parametro sará fondamentale per le aspettative del dato di oggi sul Pce che misura i prezzi pagati realmente dai consumatori e che rappresenta un dato fondamentale per la Fed. Il dato sul Pil é stato fortemente positivo anche se i mercati non hanno reagito molto bene al dato, anzi, abbiamo visto un ribasso che ha seguito la dinamica discendente dei giorni precedenti. Il dato é stato accompagnato da un altro dato, quello delle richieste di sussidi che vedono un miglioramento sia sulle richieste continue che su quelle iniziali. Dato positivo che risulta peró lontano dalle prossime letture utili per il prossimo taglio Fed, quindi un dato positivo che potrebbe essere tranquillamente stravolto nelle prossime letture.



MERCATI TECNICI



Mercati altamente tecnici che sembrano non essere "data-dependent", ossia non reagiscono ai dati in modo impattante lasciando la loro dinamica molto simile a quella pre-dato. In questo momento la dinamica di breve é in indebolimento su base settimanale e la chiusura dei mercati oggi potrebbe essere decisiva per l'andamento della prossima che vede l'uscita dei dati occupazionali in Usa, dati molto discussi dagli operatori. Abbiamo inoltre un movimento "anomalo" sull'obbligazionario che viene venduto insieme ai mercati azionari, una sorta di fuga di liquiditá dai mercati generale che non é accompagnata da un aumento della volatilitá, solitamente fondamentale per identificare un fase di risk-off.



RISCHIO IN AUMENTO?



L'inflazione impatta in modo forte su oro e argento, asset rifugio per definizione e che negli ultimi mesi hanno visto la strutturazione di un forte trend rialzista che potrebbe far pensare anche ad una protezione dal rischio. A proposito di rischio, ci viene in soccorso Bitcoin che é un vero e proprio termometro del rischio sui mercati in quanto asset altamente volatile. Ultimamente Bitcoin si sta indebolendo ed é passato di recente sotto soglia 110k tornando ai valori di fine agosto, un movimento che risulta slegato da quello che succede sui mercati azionari. Cosa ci sta dicendo Bitcoin? Forse sta diminuendo l'appetito al rischio anticipato da oro e argento? L'obbligazionario potrebbe mentire a proposito di rischio in quanto vediamo di recente un aumento dei rendimenti che non lega con i tagli dei tassi visti di recente e nei mesi scorsi, facendo sí che i rendimenti reali siano estremamente vantaggiosi rispetto ai tassi e all'inflazione a lungo termine (entrambi con riferimento al 2%).

