PIL Usa sotto le attese. Mercati Europei negativi, Usa reggono prima delle Trimestrali Meta e Microsoft

EUROPA, DATI MISTI E MERCATI DEBOLI



Europa sicuramente negativa nel corso della mattinata con il Dax che si dimostra essere uno dei peggiori indici della giornata con un calo oltre il -1%, seguito successivamente dal Ftse Mib, Cac40 e Ibex. Pil Spagna oltre le aspettative al 3,4%, un dato sicuramente oltre le aspettative cosi come quello della Francia che esce a 1,3%, guidato molto probabilmente dall'indotto dovuto alle Olimpiadi estive. Male il Pil della Germania che esce negativo a -0,2%, male anche il Pil dell'Italia che esce a 0,4%, ben al di sotto delle aspettative che vedevano uno 0,7%. Oltre a queste dati, abbiamo visto l'uscita dell'inflazione in Spagna, uscita in linea con le stime e sopra il dato precedente, ora a 1,8%. Sale anche l'inflazione in Germania che di fatto sale ora al 2% riportandosi al target medio europeo. In questo contesto il Pil dell'Europa esce allo 0,4%, un Pil veramente basso, segno del fatto che alcune economie come Italia e Germania, in palese rallentamento sia sul lato dell'inflazione (Italia) e della produttivitá (Germania), iniziano a pesare fortemente sull'andamento economico complessivo. A livello tecnico l'Eurostoxx 50, l'indice delle aziende a piú alta capitalizzazione in Europa gira in negativo su base mensile e trascina anche il Dax che ora presenta il segno rosso da inizio mese. In sostanza, a fine mese, i grafici iniziano a girarsi e ancora mancano dati importantissimi come i dati di domani relativi ai tassi di interesse in Giappone, le richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione e le trimestrali pesanti di Apple e Amazon.

Grafico di Eurostoxx50 su base Mensile - Fonte: Xstation



IL DATO ADP E I DATI DEL MERCATO DEL LAVORO



Il primo dato rilevante uscito nel pomeriggio é stato sicuramente quello relativo agli ADP, ossia i dati di Automatic Data Processing sul mercato del lavoro. Il dato é uscito a dir poco eccezionale con una variazione di +233k unitá contro le 115k inizialmente messe in conto dalle stime. Questo dato, seppur meno importante dei Jolts o delle richieste di sussidi di disoccupazione, getta confusione sulla lettura dei dati del mercato del lavoro che di fatto dovrebbero confermare quello che é l'andamento di lungo periodo del tasso di disoccupazione, ossia un andamento al rialzo. Si attende di continuo un dato che vada a confermare questa tendenza, confermata di fatto da alcuni dati negativi usciti di recente che segnano dei veri e propri record. Per citarne alcuni abbiamo avuto il record di aumento delle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione, +35k in una sola settimana, evento che non si manifestava da prima della pandemia (2020), oppure il record delle richieste continue di sussidi che si riportano a 1897k, livello visto solamente nel 2018. Altro record quello di ieri dei Jolts che si riportano ai livelli del 2018, anche qui record pluriennale. Altro dato interessante é quello relativo alle revisioni avvenute sui Nonfarm Payrolls, siamo a ben 15 dati rivisti in negativo su 19 usciti da gennaio 2023, altro record che non si vedeva stavolta dal 2008. In sostanza, la lettura del mercato del lavoro, guidata da un tasso di disoccupazione che fino a prova contraria sale da metá 2023, ,e sporcata da alcuni dati che risultano sorprendentemente positivi. Vedremo domani l'uscita del report Challenger che pronostica tagli per 95k unitá di posti di lavoro e le richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione.



PIL USA E MERCATI



Pil deludente rispetto le aspettive. L'attesa era per una conferma del 3% mentre il dato esce al 2,8%. I mercati sembrano quasi non reagire al dato che di fatto non ha avuto effetto sui mercati. Molto probabilmente, vista l'alta concentrazione di titoli ad alta capitalizzazione sull'equity americano, si attendono le trimestrali cosí come successo nella giornata di ieri. Oggi sará il turno di Microsoft e Meta mentre domani toccherá ad Apple e Amazon. Di fatto questa settimana, ad eccezione di Nvidia, escono le trimestrali di 4 delle Big 5 dei mercati americani, in sostanza questa e una settimana decisiva che si deciderá tutta il 1 novembre quando uscirá il dato sul tasso di disoccupazione e i Nonfarm Payrolls. Al momento quindi i mercati attendono le trimestrali, é una settimana di attesa fino ai dati di venerdí che saranno a dir poco cruciali a pochi giorni dalle elezioni americane.











Mattinata negativa per le borse europee che reagiscono male ai dati europei usciti nell'arco della mattinata. La giornata é stata piena di dati tra cui l'inflazione, la disoccupazione e il Pil della Germania oltre che il Pil Europa e delle altre 3 grandi nazioni del Vecchio Continente (Italia, Francia, Spagna). Nel pomeriggio il Pil Usa non ha entusiasmato mentre esce la variazione dell'occupazione di ADP (Automatic Data Processing), ben oltre le aspettative gettando ancor piú confusione sulla lettura dei dati occupazionali dopo i dati orrendi dei Jolts di ieri.Europa sicuramente negativa nel corso della mattinata con il Dax che si dimostra essere uno dei peggiori indici della giornata con un calo oltre il -1%, seguito successivamente dal Ftse Mib, Cac40 e Ibex. Pil Spagna oltre le aspettative al 3,4%, un dato sicuramente oltre le aspettative cosi come quello della Francia che esce a 1,3%, guidato molto probabilmente dall'indotto dovuto alle Olimpiadi estive. Male il Pil della Germania che esce negativo a -0,2%, male anche il Pil dell'Italia che esce a 0,4%, ben al di sotto delle aspettative che vedevano uno 0,7%. Oltre a queste dati, abbiamo visto l'uscita dell'inflazione in Spagna, uscita in linea con le stime e sopra il dato precedente, ora a 1,8%. Sale anche l'inflazione in Germania che di fatto sale ora al 2% riportandosi al target medio europeo. In questo contesto il Pil dell'Europa esce allo 0,4%, un Pil veramente basso, segno del fatto che alcune economie come Italia e Germania, in palese rallentamento sia sul lato dell'inflazione (Italia) e della produttivitá (Germania), iniziano a pesare fortemente sull'andamento economico complessivo. A livello tecnico l'Eurostoxx 50, l'indice delle aziende a piú alta capitalizzazione in Europa gira in negativo su base mensile e trascina anche il Dax che ora presenta il segno rosso da inizio mese. In sostanza, a fine mese, i grafici iniziano a girarsi e ancora mancano dati importantissimi come i dati di domani relativi ai tassi di interesse in Giappone, le richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione e le trimestrali pesanti di Apple e Amazon.Grafico di Eurostoxx50 su base Mensile -: XstationIl primo dato rilevante uscito nel pomeriggio é stato sicuramente quello relativo agli ADP, ossia i dati di Automatic Data Processing sul mercato del lavoro. Il dato é uscito a dir poco eccezionale con una variazione di +233k unitá contro le 115k inizialmente messe in conto dalle stime. Questo dato, seppur meno importante dei Jolts o delle richieste di sussidi di disoccupazione, getta confusione sulla lettura dei dati del mercato del lavoro che di fatto dovrebbero confermare quello che é l'andamento di lungo periodo del tasso di disoccupazione, ossia un andamento al rialzo. Si attende di continuo un dato che vada a confermare questa tendenza, confermata di fatto da alcuni dati negativi usciti di recente che segnano dei veri e propri record. Per citarne alcuni abbiamo avuto il record di aumento delle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione, +35k in una sola settimana, evento che non si manifestava da prima della pandemia (2020), oppure il record delle richieste continue di sussidi che si riportano a 1897k, livello visto solamente nel 2018. Altro record quello di ieri dei Jolts che si riportano ai livelli del 2018, anche qui record pluriennale. Altro dato interessante é quello relativo alle revisioni avvenute sui Nonfarm Payrolls, siamo a ben 15 dati rivisti in negativo su 19 usciti da gennaio 2023, altro record che non si vedeva stavolta dal 2008. In sostanza, la lettura del mercato del lavoro, guidata da un tasso di disoccupazione che fino a prova contraria sale da metá 2023, ,e sporcata da alcuni dati che risultano sorprendentemente positivi. Vedremo domani l'uscita del report Challenger che pronostica tagli per 95k unitá di posti di lavoro e le richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione.Pil deludente rispetto le aspettive. L'attesa era per una conferma del 3% mentre il dato esce al 2,8%. I mercati sembrano quasi non reagire al dato che di fatto non ha avuto effetto sui mercati. Molto probabilmente, vista l'alta concentrazione di titoli ad alta capitalizzazione sull'equity americano, si attendono le trimestrali cosí come successo nella giornata di ieri. Oggi sará il turno di Microsoft e Meta mentre domani toccherá ad Apple e Amazon. Di fatto questa settimana, ad eccezione di Nvidia, escono le trimestrali di 4 delle Big 5 dei mercati americani, in sostanza questa e una settimana decisiva che si deciderá tutta il 1 novembre quando uscirá il dato sul tasso di disoccupazione e i Nonfarm Payrolls. Al momento quindi i mercati attendono le trimestrali, é una settimana di attesa fino ai dati di venerdí che saranno a dir poco cruciali a pochi giorni dalle elezioni americane.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.