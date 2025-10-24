PMI forte dalla Germania, dati contrastanti dalla Francia. L'euro guadagna terreno 🔎

- Rimbalzo nei dati tedeschi, con un chiaro miglioramento nel settore dei servizi.
- Leggero miglioramento del sentiment manifatturiero francese, ma forte calo nei servizi.
- L’EUR/USD continua a recuperare.
Germania
-
PMI Manifatturiero (preliminare, ottobre): 49,6 (previsto: 49,5; precedente: 49,5)
-
PMI Servizi: 54,5 (previsto: 51,0; precedente: 51,5)
Francia
-
PMI Manifatturiero (preliminare, ottobre): 48,3 (previsto: 48,2; precedente: 48,2)
-
PMI Servizi: 47,1 (previsto: 48,7; precedente: 48,5)
PMI Germania: Chiaro miglioramento, ma i rischi restano
I dati PMI della Germania mostrano la crescita più rapida della produzione in oltre due anni, con un aumento dei nuovi ordini e degli arretrati sia nel manifatturiero sia nei servizi. Ciò suggerisce un avvio forte del Q4 e un’accelerazione della ripresa economica. Particolarmente positivo è l’aumento degli ordini e dell’occupazione nei servizi, anche se nel manifatturiero continuano i tagli al personale. Le incertezze nella catena di approvvigionamento (soprattutto nei semiconduttori) persistono, influenzando negativamente settori come quello automobilistico. L’aumento dei costi del lavoro continua a riflettersi sui prezzi, ma le aziende dei servizi riescono a trasferire parte di questi costi ai clienti.
PMI Francia: Ulteriore calo, ottimismo moderato sul lavoro
Gli indicatori PMI della Francia sono stati deboli, con il Flash Composite PMI di ottobre sceso a 46,8 punti, chiaramente in territorio di recessione. Il calo della produzione sia nel manifatturiero sia nei servizi indica una debolezza della domanda diffusa. Le aziende rimangono caute sulle prospettive, riflettendo un contesto globale fragile e incertezze politiche interne. In positivo, la resilienza del mercato del lavoro e l’attenuazione delle pressioni sui prezzi potrebbero offrire un certo sollievo alla BCE. Nonostante gli sforzi per stimolare le vendite tramite sconti, l’economia francese continua a fronteggiare un periodo prolungato di stagnazione.
EUR/USD continua un moderato rialzo
Osservando la coppia EUR/USD, si nota un chiaro tentativo di rialzo nelle ultime tre sessioni, con interesse all’acquisto attorno al livello 1,1600. Il dollaro USA resta incerto in vista della decisione della Fed e a causa delle preoccupazioni per il blocco del governo. Sebbene i rendimenti statunitensi siano tornati sopra il 4%, l’EUR/USD mostra ancora una significativa divergenza rispetto ai TNOTE, suggerendo che il dollaro potrebbe essere sovrastimato.
