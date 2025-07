PMI Manifatturieri e JOLTS

Luglio Ribassista? Si é appena concluso un mese di giugno assolutamente rialzista per i mercati azionari globali, in special modo per gli americani che con S&P500 e Nasdaq vanno a registrare nuovi massimi storici grazie alle forti salite dei titoli tech, Nvidia in primis. Nvidia raggiunge i 3852 miliardi di dollari di capitalizzazione, un vero e proprio record considerando che é la prima azienda al mondo ad avvicinarsi "pericolosamente" alla soglia dei 4000 miliardi di dollari. La domanda sorge spontanea: proseguirá questo rialzo? Oggi usciranno i PMI manifatturieri a livello globale e i primi dati del mercato del lavoro in Usa, ossia i Jolts.



RENDIMENTI ECCESSIVI IN POCO TEMPO. VIX SUI MINIMI



Rialzi troppo forti in poco tempo, movimenti poco sostenibili per vederli proseguire anche nei prossimi due mesi, pertanto é lecito aspettarsi per lo meno uno stop di questa salita effettivamente esagerata. Consideriamo infatti che il Nasdaq ha conseguito un rendimento di circa il 40% dai minimi di aprile, mentre S&P500 si avvicina al 30%, stiamo parlando dei due indici piú grandi al mondo in termini di capitalizzazione. Inoltre consideriamo il fatto che questi due indici sono gli unici che hanno conseguito nuovi massimi storici, cosi come il Dax anche se é andato a chiudere il mese in negativo. In questo contesto il Vix risulta sui minimi, un segnale forte considerando il forte aumento di volatilitá di quest'anno che potrebbe ripetersi nel corso delle prossime settimane dopo una lunghissima fase di staticitá al di sotto del livello 48 che non si vedeva dal 2020. In sostanza bisognerá fare attenzione alla volatilitá e ad alcuni dati fondamentali come ad esempio i dati del mercato del lavoro che potrebbero essere altamente influenti sulla direzionalitá principale del mercato.



DOLLARO DEBOLE E SPREAD 2-10 ANNI VERSO I 120 PUNTI BASE



Per questo mese da tenere d'occhio sicuramente l'andamento dei rendimenti dei titoli di Stato che di fatto risultano improntati verso un ribasso consistente dei rendimenti a lungo termine in quanto lo spread tra il 2 e il 10 anni americano si sta attestando sui 50 punti base e sembra voler puntare i 120 punti base. Questo é sicuramente il presupposto base per vedere i tagli dei tassi che tanto sono attesi ma che potrebbero essere maggiori in numero rispetto a quelli messi in preventivo dal mercato e dalla Fed. Il dollaro debole aiuta in un clima teso sui dazi commerciali, EurUsd tocca 1,18 nella nottata odierna, il mercato prosegue nel vendere dollari ma potremmo assistere ad uno stop nel corso di questo mese anche se non possiamo assolutamente parlare di inversione di tendenza, ossia il dollaro continua a rimanere assolutamente debole nel lungo termine.



I DATI DEL LAVORO USA



Saranno cruciali questo mese i dati sul mercato del lavoro in quanto proprio questi dati potrebbero incidere in modo significativo sulle aspettative sui tassi di interesse, cosí come sull'andamento dell'inflazione. Sicuramente da tenere d'occhio i dati del report Challenger ma il dato piú importante é quello relativo alle richieste di sussidi di disoccupazione che di fatto hanno una frequenza settimanale pertanto assolutamente rilevanti per le aspettative di breve termine sull'andamento dei mercati.



