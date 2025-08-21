PMI tedesco e francese sopra le stime 📈 L'EURUSD balza dello 0,2%

08:15 AM BST, Francia – Dati PMI di agosto:
HCOB France Composite PMI: attuale 49,8; atteso 48,5; precedente 48,6;
HCOB France Manufacturing PMI: attuale 49,9; atteso 48,2; precedente 48,2;
HCOB France Services PMI: attuale 49,7; atteso 48,5; precedente 48,5;
08:30 AM BST, Germania – Dati PMI di agosto:
HCOB Germany Composite PMI: attuale 50,9; atteso 50,2; precedente 50,6;
HCOB Germany Manufacturing PMI: attuale 49,9; atteso 48,8; precedente 49,1;
HCOB Germany Services PMI: attuale 50,1; atteso 50,4; precedente 50,6;
Il report PMI delle due maggiori economie europee è risultato significativamente superiore alle attese, con il composito tedesco in crescita nonostante il calo stimato e i dati francesi che hanno battuto le previsioni su tutta la linea. L’unica eccezione è stata la debolezza dei servizi tedeschi, che sono scesi più del previsto.
L’attività del settore privato francese ha mostrato segnali timidi di stabilizzazione ad agosto, con una produzione sostanzialmente stabile tra manifattura e servizi dopo mesi di contrazione. La dinamica delle assunzioni si è rafforzata, registrando il ritmo di creazione di posti di lavoro più rapido da oltre un anno, nonostante la persistente debolezza della domanda e ordini contenuti sia a livello domestico che internazionale. Un calo più lieve dei nuovi ordini, in particolare all’export, ha fornito un po’ di sollievo, ma le pressioni inflazionistiche sono riemerse, poiché l’aumento dei salari e dei costi delle materie prime ha compresso i margini. Il sentiment rimane prudente, con la manifattura particolarmente pessimista a causa delle sfide di competitività e dei venti contrari globali.
L’attività del settore privato tedesco è cresciuta per il terzo mese consecutivo ad agosto, trainata dalla manifattura che ha registrato il più forte aumento della produzione degli ultimi tre anni grazie al boom dei nuovi ordini. I servizi, invece, sono rimasti stagnanti, penalizzati da una domanda più debole e da un calo della fiducia delle imprese. Nonostante l’aumento della produzione, l’occupazione ha continuato a diminuire, soprattutto nella manifattura, poiché le aziende si sono concentrate sui guadagni di produttività piuttosto che sull’espansione della capacità. Le pressioni sui prezzi sono riemerse, con i costi salariali nei servizi a spingere l’inflazione, mentre i produttori hanno beneficiato di minori costi di input. Complessivamente, la crescita moderata segnala resilienza, ma le divergenze settoriali evidenziano sfide strutturali persistenti.
EURUSD recupera slancio, salendo di oltre lo 0,2% dopo la pubblicazione dei dati PMI. La coppia sta attualmente testando la media mobile esponenziale a 100 periodi sul grafico H1, rimanendo però al di sotto dei recenti massimi intorno a 1,1670. Fonte: xStation5
