Powell attento ai dati del Lavoro

Oggi il report Challenger Mercati Usa che spingono ancora sui massimi, soprattutto Dow e Russell che ieri hanno conseguito performance assolutamente di rilievo rispetto a S&P500 e Nasdaq, quest'ultimo ieri il piú debole insieme al Nikkei. Oggi il Nikkei prova il recupero dopo il forte scivolone della giornata di ieri, stanotte il cash chiude comunque in negativo a -0,4%. Oggi si attendono i dati di ADP e del report Challenger, quest'ultimo cruciale per i dati del mercato del lavoro. Ieri i banchieri centrali si sono riuniti a Sintra dove hanno parlato dei futuri sviluppi dell'economia e delle manovre di politica monetaria



POWELL CAUTO. LAGARDE "RILASSATA"



A Sintra si é tenuto il meeting Bce con i banchieri centrali di tutto il mondo, per lo meno i banchieri piú importanti. Si é visto ieri un Powell che come al solito parla di un'economia americana forte e resiliente, con l'inflazione che potrebbe risalire per via dei dazi e un mercato del lavoro meritevole di attenzione. La situazione sembra essere comunque sotto controllo e l'unico problema attuale dell'economia potrebbe provenire dal mercato del lavoro, osservazione piú che ragionevole visti gli ultimi sviluppi e i trend di lungo periodo delle variabili macroeconomiche. La Lagarde appare rilassata, infatti parla della "fine" del suo lavoro in merito ai tassi anche se c'é ancora spazio di manovra. In sostanza il grosso del lavoro la Bce lo ha giá svolto, l'approccio rimane quello data-dependent pertanto i futuri sviluppi saranno dipendenti proprio dall'entitá dei prossimi dati su inflazione, disoccupazione e produttivitá, dati che al momento non stanno peggiorando.



RECORD TAGLI DI POSTI DI LAVORO?



Oggi é atteso il report Challenger sui tagli di posti di lavoro. Ad oggi, nei primi 5 mesi del 2025 la somma dei tagli di posti di lavoro é stata simile a tutti i tagli del 2024 e il nuovo dato di oggi potrebbe tranquillamente superare questa soglia visto che il numero di tagli previsti é di 110k contro le 60k che servirebbero per eguagliare il 2024. In sostanza, se nel 2024 veniva tagliato 1 posto di lavoro, nel 2025 ne vengono tagliati 2, questo é il ritmo ed é molto indicativo di quanto sta succedendo nel mercato del lavoro in Usa.



VIX SUI MINIMI E POSSIBILI RIBASSI



