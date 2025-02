Powell, buona la prima al Senato

Dax nuovi massimi storici Attesa per domani, sia per l'inflazione Usa che per Powell che fará la sua seconda testimonianza al Congresso. Nel frattempo oggi il Dax va a segnare nuovi massimi storici con una dinamica di prezzo assolutamente impressionante dal punto di vista dell'estensione del movimento che di fatto risulta anomalo per quanto esteso in positivo. Gli Usa rimangono ancora al di sotto dei massimi delle giornate precedenti, cosí come il Nikkei, mentre sul Forex EurUsd e GbpUsd si riprendono dai minimi visti nella giornata di ieri.



POWELL "COPIA-INCOLLA"



Un Powell che oramai non aggiunge novitá alle sue uscite pubbliche. In estrema sintesi, Powell afferma che l'economia americana é forte, il mercato del lavoro é solido, l'inflazione sta scendendo verso il target e che la Fed non ha alcuna urgenza nel toccare i tassi di interesse. Sottolinea inoltre che la Fed, qualora dovessero esserci delle sorprese dal lato della disoccupazione o dell'inflazione, che é in grado di assorbire entrambi i rischi delle due variabili macroeconomiche. Un Powell che é stato sottoposto all'interrogazione dei membri del senato che di fatto hanno provato a metterlo in difficoltá, ma Powell da queste situazioni riesce sempre ad uscirne indenne. I dati per Powell parlano chiaro, sono poco chiari invece a coloro che studiano gli andamenti delle variabili macro che, per quanto possano essere al momento ferme su livelli accettabili, vedono un sentiero in peggioramento. Powell non menziona infatti gli aumenti delle richieste di sussidi di disoccupazione, le revisioni plurime dei Nonfarm Payrolls, non attribuisce il calo della disoccupazione al censimento di circa 1 milione di nuovi lavoratori immigrati negli Usa.



DAX SPAVENTOSO



Un Dax fortissimo al rialzo, senza molte esitazioni se non nella prima parte della mattinata quando il laterale ha dominato fino alle 14:00, orario in cui abbiamo iniziato a vedere movimenti di sprint al rialzo sull'indice. Mentre Nasdaq, S&P500 e Dow Jones combattevano sui minimi, Dax accelerava sui massimi senza molte esitazioni, lasciando perplessi coloro che osservano con attenzione le dinamiche intermarket intraday. Per il momento, come diciamo da giorni, il trend é long fino a prova contraria e l'attenzione si sposta quindi sulla formazione di pattern ribassisti sui massimi, segni di potenziale cedimento che potrebbero fornire un campanello d'allarme per questo trend assolutamente formidabile ed eccezionale sotto ogni punto di vista. Attesa per domani, sia per l'inflazione Usa che per Powell che fará la sua seconda testimonianza al Congresso. Nel frattempo oggi il Dax va a segnare nuovi massimi storici con una dinamica di prezzo assolutamente impressionante dal punto di vista dell'estensione del movimento che di fatto risulta anomalo per quanto esteso in positivo. Gli Usa rimangono ancora al di sotto dei massimi delle giornate precedenti, cosí come il Nikkei, mentre sul Forex EurUsd e GbpUsd si riprendono dai minimi visti nella giornata di ieri.Un Powell che oramai non aggiunge novitá alle sue uscite pubbliche. In estrema sintesi, Powell afferma che l'economia americana é forte, il mercato del lavoro é solido, l'inflazione sta scendendo verso il target e che la Fed non ha alcuna urgenza nel toccare i tassi di interesse. Sottolinea inoltre che la Fed, qualora dovessero esserci delle sorprese dal lato della disoccupazione o dell'inflazione, che é in grado di assorbire entrambi i rischi delle due variabili macroeconomiche. Un Powell che é stato sottoposto all'interrogazione dei membri del senato che di fatto hanno provato a metterlo in difficoltá, ma Powell da queste situazioni riesce sempre ad uscirne indenne. I dati per Powell parlano chiaro, sono poco chiari invece a coloro che studiano gli andamenti delle variabili macro che, per quanto possano essere al momento ferme su livelli accettabili, vedono un sentiero in peggioramento. Powell non menziona infatti gli aumenti delle richieste di sussidi di disoccupazione, le revisioni plurime dei Nonfarm Payrolls, non attribuisce il calo della disoccupazione al censimento di circa 1 milione di nuovi lavoratori immigrati negli Usa.Un Dax fortissimo al rialzo, senza molte esitazioni se non nella prima parte della mattinata quando il laterale ha dominato fino alle 14:00, orario in cui abbiamo iniziato a vedere movimenti di sprint al rialzo sull'indice. Mentre Nasdaq, S&P500 e Dow Jones combattevano sui minimi, Dax accelerava sui massimi senza molte esitazioni, lasciando perplessi coloro che osservano con attenzione le dinamiche intermarket intraday. Per il momento, come diciamo da giorni, il trend é long fino a prova contraria e l'attenzione si sposta quindi sulla formazione di pattern ribassisti sui massimi, segni di potenziale cedimento che potrebbero fornire un campanello d'allarme per questo trend assolutamente formidabile ed eccezionale sotto ogni punto di vista.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.