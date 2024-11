Mercato del Lavoro Cruciale Powell parla a Dallas circa la condizione dell'economia Usa e afferma che la situazione é di fatto buona e che al momento non c'é urgenza nel tagliare i tassi di interesse. I mercati europei chiudono la giornata di oggi in positivo, mentre in Usa si fatica a salire, anzi si scende leggermente proprio durante l'uscita pubblica di Powell svoltasi a distanza di un'ora dalla chiusura del cash Usa. Il dollaro rimane fortissimo e sembra non voler cedere assolutamente con UsdJpy che si porta pericolosamente oltre i 156,20. La Bank of Japan dovrebbe intervenire a breve



LE PAROLE DI POWELL



Powell interviene a Dallas e parla di economia americana. Secondo il chairman della Fed, l'economia Usa si trova in una condizione relativamente buona e vede l'inflazione tornare all'obiettivo del 2% nel corso dei prossimi mesi. Al contempo l'inflazione non sembra spaventare tant'é che Powell ha affermato che non c'é urgenza nel tagliare i tassi di interesse, una dichiarazione pesante per gli operatori del Cme che di fatto cambiano momentaneamente idea sui tassi portando le probabilitá di taglio dall'80% al 60% per la prossima riunione di politica monetaria del 18 dicembre. Attenzione peró ad alcune altre dichiarazioni che riguardano il mercato del lavoro che risulta essere l'unica vera preoccupazione della Fed, preoccupazione di cui parliamo oramai da tempo e che vede nei prossimi dati occupazionali la vera chiave per il futuro taglio dei tassi. Al momento mancano altri 3 data release delle richieste di sussidi di disoccupazione, oggi uscite relativamente bene considerando gli ultimi dati. Powell ha affermato quindi che la Fed é pronta ad intervenire qualora dovesse esserci un peggioramento dei dati occupazionali, evento molto probabile viste le serie storiche del tasso di disoccupazione.



MERCATI EUROPEI POSITIVI



Mercati europei in forte recupero, grazie alle eccezioni statistiche presenti su Ftse Mib e Eurostoxx che presentavano rispettivamente 4 e 5 settimane consecutive di ribasso, evento mai realizzatosi nel corso del 2024. Dax recupera bene, cosí come Ftse Mib, Cac, Ibex e Eurostoxx, il tutto per andare a chiudere una settimana assolutamente da dimenticare per le tendenze principali dei mercati. Domani test cruciale delle chiusure che sembrano voler andare a concludere in positivo almeno per Ftse Mib e Eurostoxx50.



DOLLARO FORTE. BANK OF JAPAN PRONTA A INTERVENIRE?



Dollaro fortissimo sui mercati, una tendenza assolutamente incredibile considerando che l'economia Usa ha un debito enorme e deve pagare enormi tassi di interesse sul debito emesso nel corso degli scorsi mesi, il tutto con un dollaro forte il che amplifica il valore reale dei debiti e delle spese. Inoltre un dollaro forte potrebbe mettere in difficoltá tutte le economie globali, a partire dall'Europa che presenta una situazione economica alquanto singolare, con la Germania in palese crisi ma che vede allo stesso tempo un mercato del lavoro ancora sostanzialmente sano. Il problema piú grande é relativo alla condizione giapponese che vede il cambio UsdJpy tornare al di sopra dei 156 e che potrebbe essere oggetto di manovre da parte della BoJ che al momento sembra stia a guardare quanto succede sul cambio come se nulla fosse successo negli ultimi due anni, anni in cui abbiamo visto molteplici interventi direttamente sul mercato. Se il cambio non dovesse invertire la rotta, almeno nel breve periodo, aspettiamoci un qualche intervento da parte della BoJ per portare lo yen a livelli piú sostenibili per il lungo periodo.

