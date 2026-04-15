Primo calo delle scorte statunitensi in due mesi, dovuto principalmente alle esportazioni record.

Punti chiave Prima diminuzione in 8 settimane: le scorte di petrolio greggio sono diminuite di 913.000 barili.

Esportazioni record: le esportazioni di petrolio degli Stati Uniti sono salite a 5,2 milioni di barili al giorno.

Rilascio dalla SPR: 4,1 milioni di barili sono stati liberati dalle riserve strategiche a causa del conflitto nel Golfo Persico.

Dopo otto settimane di aumenti ininterrotti, le scorte di petrolio greggio negli Stati Uniti hanno finalmente registrato un calo, nonostante un più ampio rilascio di scorte dalla SPR. Sebbene i mercati finanziari stiano seguendo con ansia i rapporti provenienti dal Golfo Persico e sperino in una rapida pace, gli ultimi dati offrono un certo ottimismo, indicando una forte domanda esterna e un aumento dinamico del ruolo degli Stati Uniti come principale esportatore della materia prima. Anche se la situazione geopolitica resta tesa, gli investitori cercano segnali di de-escalation che possano ristabilire la stabilità nella regione dello Stretto di Hormuz. Dati chiave del rapporto EIA: Scorte di greggio: calo di 0,9 milioni di barili (a un livello di 463,8 milioni di barili), dato che ha sorpreso il mercato poiché era atteso un aumento delle scorte.

Riserva Strategica di Petrolio (SPR): calo di 4,1 milioni di barili (a 409,2 milioni) in relazione al rilascio di emergenza delle forniture da parte del Dipartimento dell’Energia.

Esportazioni di petrolio USA: forte aumento di 1,1 milioni di barili al giorno, raggiungendo il livello di 5,2 milioni di barili al giorno.

Scorte di benzina: forte calo di 6,3 milioni di barili, significativamente superiore alla riduzione prevista di 1,7 milioni. Si tratta del calo più ampio da diversi mesi.

Scorte di distillati: calo di 3,1 milioni di barili, collocandosi circa il 6% al di sotto della media quinquennale per questo periodo dell’anno.

Produzione interna: è rimasta stabile a 13,6 milioni di barili al giorno. Dopo diverse settimane di aumenti, si registra un calo delle scorte commerciali, nonostante lo sblocco delle riserve strategiche. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB. Attualmente stiamo osservando un forte calo delle scorte dalla SPR. Una situazione simile si era verificata nel 2022. Fonte: Bloomberg Finance LP. Commento

L’ultimo rapporto EIA fornisce conclusioni interessanti sulla resilienza del settore energetico statunitense. Il dato più rilevante è il calo reale delle scorte commerciali nonostante un massiccio immissione di petrolio dalla Riserva Strategica (SPR). Il rilascio di oltre 4 milioni di barili dalle riserve statali è una risposta diretta al blocco dello Stretto di Hormuz, che ha interrotto una parte significativa delle esportazioni globali. Il fatto che le scorte siano diminuite nonostante tale offerta testimonia una domanda interna ed esterna estremamente forte. Il principale motore di questi cambiamenti è l’espansione delle esportazioni americane. Il risultato di 5,2 milioni di barili al giorno dimostra che gli Stati Uniti stanno diventando un garante della sicurezza energetica durante il conflitto in Medio Oriente. Allo stesso tempo, il calo delle importazioni di 1 milione di barili al giorno ha ulteriormente ristretto il bilancio interno. Tuttavia, il tono positivo dei dati è attenuato dallo sfondo geopolitico. Il mercato sta chiaramente “scommettendo sulla pace”. Ogni barile che esce dalle scorte statunitensi vale oro finché le esportazioni attraverso lo Stretto di Hormuz restano interrotte. La domanda di benzina molto elevata (aumento fino a 9,1 milioni di barili al giorno) suggerisce che l’economia interna statunitense continua a funzionare a ritmo elevato, il che, insieme al calo delle scorte di carburante, può sostenere i prezzi nel breve termine. Gli investitori restano comunque cauti, sperando che la diplomazia prevalga infine sulle soluzioni di forza nella regione del Golfo Persico. Le scorte di petrolio e di tutti i prodotti petroliferi sono in netto calo, avvicinandosi alla media quinquennale. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB. Il petrolio potrebbe rimbalzare leggermente poco prima del “rollover” dei contratti futures (che avverrà con pressione ribassista a causa dell’estrema backwardation). Tuttavia, è importante notare che il mercato sta iniziando ad avere dubbi su un avvio rapido dei negoziati tra Stati Uniti e Iran e, inoltre, il mercato fisico è estremamente tirato. Fonte: xStation5. ​​​​​​​

La differenza tra il prezzo spot del Brent e il contratto di giugno è di quasi 30 dollari al barile. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB.

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