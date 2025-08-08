Record di Sussidi

BOE Taglia i Tassi Bank of England taglia i tassi e li porta dal 4,25% al 4% mentre esce il nuovo dato sui sussidi di disoccupazione Usa che si porta a 1974k unitá, nuovo record annuale. In questo contesto i mercati non hanno visto grandi sconvolgimenti dal fronte tecnico, i trend della settimana sono rimasti intatti e ad oggi possiamo confermare questa come una settimana tecnica priva di spunti direzionali.



BOE TAGLIA I TASSI



La BoE taglia dal 4,25% al 4% e parla di ulteriori tagli che dipenderanno direttamente dall'andamento dell'inflazione, al momento al 3,6% quindi ancora alta. Secondo la BoE l'inflazione potrebbe salire nel corso dei prossimi mesi per poi vedere una discesa verso il 2% nei mesi successivi, un'uscita molto poco chiara da parte delle BoE che inizialmente prevedeva un ritorno dell'inflazione verso il 2% nell'ultimo trimestre del 2025. Ovviamente complice di questa situazione i dazi commerciali che proprio ieri sono entrati in vigore. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, é stato dato poco rilievo al dato sul tasso di disoccupazione che di fatto é il dato piú importante in quanto negli ultimi 3 mesi abbiamo visto un rialzo continuo del dato. Qualora dovessimo vedere ulteriori peggioramenti del tasso di disoccupazione, potremmo poi assistere ad ulteriori tagli dei tassi. La BoE vuole tagliare, é evidente, anche se nelle votazioni di ieri ben 49 membri hanno votati per non tagliare mentre 59 hanno votato per tagliare i tassi, la differenza é stata relativamente poca.



RECORD SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE



Nuovo record annuale per le richieste continue di sussidi di disoccupazione che si portano a 1974k unitá, al rialzo rispetto al dato precedente che é stato rivisto inutilmente in positivo. Il dato ritorna a salire dopo ben 2 mesi di dati sostanzialmente statici, un'accelerazione che arriva proprio dopo il licenziamento di Erica McEntarfer del BLS, l'ufficio incaricato all'elaborazione dei dati del mercato del lavoro. La situazione é perfettamente in linea con una view macro che vede il peggioramento del tasso di disoccupazione nel lungo termine che dovrebbe poi portare a quella che é una serie di tagli dei tassi. Al momento quindi ci si concentra principalmente sui dati settimanali delle richieste di sussidi prima di vedere che dato uscirá il 5 settembre sulla disoccupazione, dato che sará fondamentale nello stabilire l'entitá degli eventuali futuri tagli.



SETTIMANA TECNICA



Una settimana prettamente tecnica con gli indici che hanno proseguito della scorsa settimana interrotto bruscamente nella giornata di venerdí con l'uscita dei dati del mercato del lavoro. Nessuno spunto particolare se non per l'Ibex che raggiunge nuovi massimi storici e il Nikkei che sfiora i massimi annuali, altrimenti la situazione tecnica vede dei mercati rimasti bloccati nei range delle scorse settimane. Prosegue la positivitá dell'azionario, l'obbligazionario vede dei rendimenti in discesa rispetto le scorse settimane mentre le materie prime proseguono nei loro trend di lunghissimo periodo.

