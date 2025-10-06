Punti chiave - Record Nikkei +4% - Nuovi Massimi di Bitcoin - Nuovi Record per Oro e Argento - Shutdown blocca ancora l'uscita dei dati in USA

Mercati azionari in trend positivo senza sosta, nuovi record per oro e argento, Bitcoin registra nuovi massimi, mercati che sembrano non fermarsi piú e proseguono le loro dinamiche tecniche senza ritracciare minimamente. Oggi il Nikkei esagera e si porta su nuovi massimi con un +4% dopo la nomina di Sanae Takaichi come leader del partito al governo LDP, una donna la cui politica é incentrata principalmente allo sviluppo economico e al sostegno del tessuto imprenditoriale giapponese essendo anche una "storica ammiratrice della Thatcer" (fonte BBC). Per il momento i dati fondamentali che dovrebbero provenire dagli Usa non avranno ulteriori aggiornamenti, lo shutdown comanda e purtroppo non abbiamo ancora alcun segno di risoluzione.



CORSA INFINITA PER L'AZIONARIO?



Un mercato azionario cosí forte é raro, vediamo performance incredibili su molti indici "pesanti" a livello globale come ad esempio gli americani o ad esempio lo stesso Nikkei. Per fare un esempio, il Nikkei dai minimi di aprile ha avuto una performance del 58%, Nasdaq oltre il 50%, S&P500, il benchmark globale ha conseguito una performance del 40% senza vedere dei ritracciamenti degni di nota. Il fatto che questo trend non abbia ritracciamenti preoccupa i piú ottimisti che di fatto iniziano a domandarsi se le quotazioni attuali siano ragionevoli e se i trend attuali siano effettivamente sani. I numeri ci parlano chiaramente di mercati non sani, in primis la questione dei fondamentali delle big tech Usa, dove appunto sull'IA si parla di una bolla confermata anche da Bezos in una recente intervista. Il grande problema della bolla IA é il fatto che le capitalizzazioni dei titoli IA é arrivata ad un punto tale che un minimo ribasso di questi titoli trascinerebbe al ribasso tutto il mercato. Pensate ad esempio ad un ipotetico ribasso di Nvidia del -10%, sarebbe un calo di capitalizzazione pari a 460 miliardi di dollari, in pratica sparirebbero poco piú di 3 Unicredit con un movimento di questa entitá, un movimento piú che plausibile per un titolo del genere. Il Buffett indicator, indicatore che stiamo monitorando da oltre 1 anno, é oramai andato fuori controllo e si trova stabilmente sopra il 200%, ben al di sopra dei livelli della bolla delle dotcom, eppure non vediamo alcuna reazione. La dinamica tecnica rimane rialzista fino a prova contraria, finché non troveremo un segnale ribassista chiaro, sia esso su timeframe lunghi o corti, non possiamo ipotizzare alcun ritracciamento.



RECORD ORO, ARGENTO, BITCOIN



Cosí come per l'azionario, anche oro e argento proseguono la loro corsa al rialzo. Senza sosta anche il movimento dei metalli preziosi che sembrano non voler cedere il passo ai venditori che sembrano in realtá assenti in termini di forza. La dinamica é rialzista fino a prova contraria, l'oro sembra oramai ad un soffio dei 4000 dollari per oncia, l'argento é ad un passo da quei 50 dollari sfiorati nell'aprile del 2011, la situazione tecnica é chiaramente rialzista. Bitcoin registra nella notte un nuovo massimo, per il momento anche Bitcoin sembra non fermarsi e non abbiamo inoltre alcun segnale tecnico di ribasso.



SHUTDOWN, NIENTE DATI



Confermiamo ancora che la situazione dello shutdown potrebbe essere un enorme problema nella lettura dei dati macro, soprattutto per quanto riguarda la Fed e la direzione della politica monetaria in quanto abbiamo la prossima riunione il 29 ottobre. Per il momento nessun aggiornamento della situazione.





