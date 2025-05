Record Sussidi, Pil Usa Negativo

Ancora Test Massimi Ieri il test fallito dei massimi dopo la trimestrale di Nvidia con il duro colpo subito dai dati macro, con il Pil Usa confermato in negativo per il Q1 2025 e il nuovo record dei sussidi di disoccupazione che si portano a 1919k. Male anche il dato sulle vendite pendenti di case che calano drasticamente al di sotto delle aspettative, un dato che dovrá essere confermato nelle prossime settimane e che di fatto apre ad un'ulteriore lettura negativa della situazione macro.

Record di Richieste di Sussidi di Disoccupazione - Fonte: TradingView



OGGI PCE E FIDUCIA CONSUMATORI



Oggi sará la volta del dato Pce, l'inflazione che la Fed utilizza per misurare lo stato di salute dei consumatori. A proposito di consumatori, ieri c'é stato il calo delle spese reali al di sotto delle aspettative, dato che potrebbe influire sulla lettura odierna del Pce che é previsto in calo dal 2,3% al 2,2%, cosí come abbiamo visto con il dato ultimo dell'inflazione headline. Oggi pomeriggio anche il sentiment dei consumatori rilevato dall'Universitá del Michigan anch'esso un dato importante nella lettura dello scenario macro attuale.



LA SITUAZIONE DEI MERCATI



Mercati azionari ancora in fase di test dei massimi, livelli che il mercato tende sempre di piú a vendere ma che di fatto non fanno partire dei movimenti degni di nota. La situazione tecnica é infatti dipendente dalla componente tempo, la quale é fondamentale in questi momenti di mercato in cui é ancora presente volatilitá. Considerando il fatto che abbiamo assistito a recuperi a doppia cifra in poco tempo, in presenza di un Vix ancora ben al di sopra dei 18, possiamo dire tranquillamente che i mercati sono ancora in un ambiente ad alta volatilitá, pertanto le oscillazioni che vediamo in questi giorni sono poco attendibili in termini di direzionalitá. Ne consegue che a determinare i trend lunghi sono le dinamiche settimanali, confermate ovviamente dalle dinamiche giornaliere che dovranno andare a confermare i livelli settimanali. Al momento la dinamica rimane long fino a prova contraria, ulteriori aumenti di volatilitá potrebbe far cambiare direzione al mercato ma solamente in presenza di una dinamica settimanale marcatamente ribassista. Ieri il test fallito dei massimi dopo la trimestrale di Nvidia con il duro colpo subito dai dati macro, con il Pil Usa confermato in negativo per il Q1 2025 e il nuovo record dei sussidi di disoccupazione che si portano a 1919k. Male anche il dato sulle vendite pendenti di case che calano drasticamente al di sotto delle aspettative, un dato che dovrá essere confermato nelle prossime settimane e che di fatto apre ad un'ulteriore lettura negativa della situazione macro.Record di Richieste di Sussidi di Disoccupazione -: TradingViewOggi sará la volta del dato Pce, l'inflazione che la Fed utilizza per misurare lo stato di salute dei consumatori. A proposito di consumatori, ieri c'é stato il calo delle spese reali al di sotto delle aspettative, dato che potrebbe influire sulla lettura odierna del Pce che é previsto in calo dal 2,3% al 2,2%, cosí come abbiamo visto con il dato ultimo dell'inflazione headline. Oggi pomeriggio anche il sentiment dei consumatori rilevato dall'Universitá del Michigan anch'esso un dato importante nella lettura dello scenario macro attuale.Mercati azionari ancora in fase di test dei massimi, livelli che il mercato tende sempre di piú a vendere ma che di fatto non fanno partire dei movimenti degni di nota. La situazione tecnica é infatti dipendente dalla componente tempo, la quale é fondamentale in questi momenti di mercato in cui é ancora presente volatilitá. Considerando il fatto che abbiamo assistito a recuperi a doppia cifra in poco tempo, in presenza di un Vix ancora ben al di sopra dei 18, possiamo dire tranquillamente che i mercati sono ancora in un ambiente ad alta volatilitá, pertanto le oscillazioni che vediamo in questi giorni sono poco attendibili in termini di direzionalitá. Ne consegue che a determinare i trend lunghi sono le dinamiche settimanali, confermate ovviamente dalle dinamiche giornaliere che dovranno andare a confermare i livelli settimanali. Al momento la dinamica rimane long fino a prova contraria, ulteriori aumenti di volatilitá potrebbe far cambiare direzione al mercato ma solamente in presenza di una dinamica settimanale marcatamente ribassista.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.