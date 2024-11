Rheinmetall guadagna il 6% grazie a indicazioni forti e arretrati record

La società di difesa tedesca Rheinmetall (RHM.DE), con sede a Düsseldorf, guadagna oggi il 6%, portando le sue azioni al massimo di un mese. Quest'anno, Rheinmetall è il secondo miglior titolo del DAX (dopo Siemens Energy), con un incremento dell'80% dall'inizio dell'anno. La società ha dichiarato di vivere una crescita "mai vista prima nel Gruppo" a causa della guerra in Ucraina e ha alzato l'obiettivo di redditività per l'anno fiscale 2024. Rheinmetall non prevede che la vittoria di Trump influirà sui suoi programmi di difesa per gli Stati Uniti, dove ha recentemente acquisito la società americana Loc Performance. Il CEO Armin Papperger ha affermato che gli Stati Uniti rappresenteranno un mercato chiave per il gruppo, che sta costruendo una base industriale nel Paese, e ha aggiunto: "Non importa chi sia il presidente negli USA". Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Gli ordini in arrivo sono aumentati del 48% su base annua a 21 miliardi di euro (22,61 miliardi di dollari) da gennaio a settembre, grazie ai contratti con la Bundeswehr e agli aiuti militari all’Ucraina. Il portafoglio ordini ha raggiunto un nuovo record di 52 miliardi di euro e si prevede che arrivi a 60 miliardi entro la fine dell'anno. La società prevede di superare per la prima volta il traguardo di circa 10 miliardi di euro di vendite annuali, dopo un incremento del 36% da gennaio a settembre fino a 6,3 miliardi di euro (con quasi 1/3 delle vendite ai clienti tedeschi). Ora il gruppo si prepara a raddoppiare le vendite annuali fino a 20 miliardi di euro nei prossimi anni. Rheinmetall ha rivisto al rialzo la propria guidance per il margine operativo dell’anno, puntando alla fascia alta dell’obiettivo tra il 14 e il 15% (11,3% nei primi nove mesi). Secondo gli analisti di J.P. Morgan, Rheinmetall sarà probabilmente un vincitore a lungo termine, ma attualmente affronta incertezze a breve termine a causa del possibile cessate il fuoco tra Russia e Ucraina e della turbolenza politica in Germania. Rheinmetall (Intervallo D1)

Sul grafico, è visibile una potenziale configurazione tecnica di “flag rialzista”, con i fattori tecnici che spingono verso la zona di resistenza del canale di prezzo vicino ai 530 EUR. La principale zona di resistenza è fissata a 570 EUR, con due precedenti picchi locali. Il titolo ha difeso il calo, rispettando il supporto della media mobile esponenziale a 200 giorni (linea rossa). Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.