Rialzo Continuo

Nuovi Massimi Dax Nikkei in positivo il giorno dopo la reazione del mercato al downgrade degli Usa, una reazione di fatto positiva che lascia pensare ad una vera e propria non-reazione del mercato. Interessante la dinamica del Dax che continua a salire senza trovare alcun ostacolo, cosi come il Ftse Mib che scende a livello tecnico per via dello stacco dividendi di ben 23 societá. Tra i dati macro di oggi l'uscita dell'inflazione in Canada prevista in forte ribasso rispetto al dato scorso, si passerebbe dal 2,3% a 1,6%



RIALZO EUROPA SENZA FRENI



Dax registra nuovi massimi, la dinamica dei prezzi non mostra alcun segno di debolezza, il mercato continua a prezzare alto. Nuovi massimi, il mercato sembra essere andato fuori controllo, soprattutto se consideriamo gli altri mercati globali dove Giappone e Usa si trovano ancora al di sotto dei massimi storici. L'Europa inoltre beneficia di un EurUsd che si é apprezzato nel corso degli ultimi mesi, andando di fatto ad aumentare i rendimenti reali rispetto al resto del mondo. Un investitore americano che ha comprato Europa a inizio anno, ha beneficiato di tutta la salita del cambio EurUsd, circa un 10% di extra rendimento rispetto all'indice di riferimento. Questa situazione risulta teoricamente insostenibile, ma fattualmente non vediamo alcun segnale di cedimento dei prezzi almeno nel breve periodo, pertanto la dinamica rimane quella attuale fino a prova contraria.



BITCOIN TERMOMETRO DEL RISCHIO



Bitcoin, asset di puro rischio, sta proseguendo la sua salita verso i massimi visti nei mesi scorsi dai quali abbiamo visto un ribasso alquanto sostenuto. Al momento Bitcoin quota i 106000 dollari, livelli da tenere sotto stretta osservazione in quanto la dinamica tecnica é si rialzista ma in fase di test dei massimi precedenti. Inoltre l'ultima chiusura settimanale risulta negativa, pertanto la possibilitá di vedere dei ritracciamenti é relativamente alta. In questa fase Bitcoin risulta quindi allineato al mercato azionario, risultando come perfetto termometro del rischio presente sui mercati.



OBBLIGAZIONARIO POCO MOSSO DOPO IL DOWNGRADE



Mercato obbligazionario che non cambia assolutamente dopo il downgrade degli Usa da parte di Moody's. In effetti Moody's é l'ultima delle agenzie di rating ad aver declassato il debito Usa, S&P e Fitch avevano giá tolto la AAA da diverso tempo, evento quindi relativamente prezzato dal mercato. Lo spread tra il 2 e il 10 anni Usa rimane a ridosso dei 50 punti base, nel lungo termine questo spread potrebbe essere destinato ai 120 punti base ma servirá la complicitá della Fed. I titoli di Stato europei risultano poco mossi, un leggero rialzo dei rendimenti per poi rientrare. Questa settimana sará un test della tenuta dei trend attuali di lungo periodo che vedono una discesa dei rendimenti a lungo termine. Nikkei in positivo il giorno dopo la reazione del mercato al downgrade degli Usa, una reazione di fatto positiva che lascia pensare ad una vera e propria non-reazione del mercato. Interessante la dinamica del Dax che continua a salire senza trovare alcun ostacolo, cosi come il Ftse Mib che scende a livello tecnico per via dello stacco dividendi di ben 23 societá. Tra i dati macro di oggi l'uscita dell'inflazione in Canada prevista in forte ribasso rispetto al dato scorso, si passerebbe dal 2,3% a 1,6%Dax registra nuovi massimi, la dinamica dei prezzi non mostra alcun segno di debolezza, il mercato continua a prezzare alto. Nuovi massimi, il mercato sembra essere andato fuori controllo, soprattutto se consideriamo gli altri mercati globali dove Giappone e Usa si trovano ancora al di sotto dei massimi storici. L'Europa inoltre beneficia di un EurUsd che si é apprezzato nel corso degli ultimi mesi, andando di fatto ad aumentare i rendimenti reali rispetto al resto del mondo. Un investitore americano che ha comprato Europa a inizio anno, ha beneficiato di tutta la salita del cambio EurUsd, circa un 10% di extra rendimento rispetto all'indice di riferimento. Questa situazione risulta teoricamente insostenibile, ma fattualmente non vediamo alcun segnale di cedimento dei prezzi almeno nel breve periodo, pertanto la dinamica rimane quella attuale fino a prova contraria.Bitcoin, asset di puro rischio, sta proseguendo la sua salita verso i massimi visti nei mesi scorsi dai quali abbiamo visto un ribasso alquanto sostenuto. Al momento Bitcoin quota i 106000 dollari, livelli da tenere sotto stretta osservazione in quanto la dinamica tecnica é si rialzista ma in fase di test dei massimi precedenti. Inoltre l'ultima chiusura settimanale risulta negativa, pertanto la possibilitá di vedere dei ritracciamenti é relativamente alta. In questa fase Bitcoin risulta quindi allineato al mercato azionario, risultando come perfetto termometro del rischio presente sui mercati.Mercato obbligazionario che non cambia assolutamente dopo il downgrade degli Usa da parte di Moody's. In effetti Moody's é l'ultima delle agenzie di rating ad aver declassato il debito Usa, S&P e Fitch avevano giá tolto la AAA da diverso tempo, evento quindi relativamente prezzato dal mercato. Lo spread tra il 2 e il 10 anni Usa rimane a ridosso dei 50 punti base, nel lungo termine questo spread potrebbe essere destinato ai 120 punti base ma servirá la complicitá della Fed. I titoli di Stato europei risultano poco mossi, un leggero rialzo dei rendimenti per poi rientrare. Questa settimana sará un test della tenuta dei trend attuali di lungo periodo che vedono una discesa dei rendimenti a lungo termine.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.