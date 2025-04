Rialzo Record del Nasdaq

Ribasso Finito? Arrivano insieme, nell'arco di pochi minuti una dall'altra, le news che di fatto spostano gli equilibri dei mercati e portano l'azionario a compiere un rialzo assolutamente da record storico. Prima il GdpNow, dato negativo a -2,4% che conferma il rallentamento economico Usa, poi la notizia dell'aumento dei dazi alla Cina del 125% e lo stop di 90 giorni per i paesi che non si dimostrano accondiscendenti agli Usa, infine le minute del Fomc che di fatto non dicono nulla di nuovo in merito a quanto abbiamo visto nelle proiezioni economiche della Fed. In questo contesto, soprattutto dopo la notizia sui dazi, il mercato azionario compie un vero e proprio rialzo da record con un Nasdaq che fa un sonoro +12%, rialzo che é stato assecondato da tutti gli indici azionari globali. Nikkei nella notte registra un +8,5%, in linea con i rialzi di ieri sera, gran recupero che di fatto ferma il ribasso che abbiamo visto nei giorni scorsi.



RIALZO RECORD, MEGLIO SOLO IL 2001. SEGNALE PREOCCUPANTE?



Nasdaq segna un +12,16%, rialzo giornaliero piú importante della storia secondo solamente al +14,17% del 3 gennaio del 2001. Osservando la lista dei maggiori rialzi della storia si nota peró che tutti i rialzi piú importanti del Nasdaq su base giornaliera, sono stati fatti quasi esclusivamente in anni di mercato estremamente ribassista, infatti nella lista troviamo solamente 2000-2002 (bolla dotcom), poi 2008-2009 (crisi Lehman e subprime), 2020 (pandemia), 1987 (lunedí nero) e ora a questa inquietante lista si aggiunge il 2025. Paradossalmente questo record apre quindi ad una considerazione circa l'attuale mercato, ossia il fatto che questo 2025 potrebbe essere un anno assolutamente ribasissta per i mercati cosí come dimostrato statisticamente dalla lista dei rialzi piú forti. In pratica i rialzi piú forti si registrano in situazioni di mercati altamente volatili, di conseguenza in condizioni di probabile bear market.



RIBASSO FINITO?



Ovviamente questo rialzo apre la strada a coloro che pensano ad un rimbalzo di lungo periodo, la forza del rialzo dai minimi é stata sicuramente estrema e in molti potrebbero pensare alla fine del ribasso. Il problema dei mercati attuali é che presentano delle dinamiche nel lungo periodo, quindi sui grafici settimanali e mensili, assolutamente ribassiste per il momento, pertanto la dinamica di recupero é ancora eventualmente in fase di strutturazione. Le dinamiche rimangono invariate e si configura quindi un bear market classico dove si assiste a forti fasi ribassiste alternate da importanti fasi di recupero dei prezzi. Il ribasso al momento non é finito assolutamente, i grafici necessitano ancora di molto tempo prima di confermare un eventuale rimbalzo di lungo periodo.



OGGI INFLAZIONE USA



