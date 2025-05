Focus su Fiducia Consumatori Oggi riapre il cash Usa dopo il memorial day e dopo la giornata di festivitá in Uk, inizia quindi oggi la settimana dei mercati. Tra i dati piú importanti di oggi abbiamo sicuramente gli ordini di beni durevoli in Usa, l'indice dei prezzi delle case e la fiducia dei consumatori del Conference Board, quest'ultimo un dato che non ha mostrato molto ottimismo nella sua ultima rilevazione.



OGGI IL BTP ITALIA



Oggi inizia il collocamente del Btp Italia, il titolo di Stato indicizzato all'inflazione che viene emesso con una cedola minima garantita a 1,85%, la parte variabile sará invece costituita dalla variazioni su base semestrale dell'indice FOI. Ricordiamo che questo titolo protegge da forti eventuali rialzi dell'inflazione e che un titolo omologo sul secondario quota un rendimento del 3,17%, senza essere ovviamente indicizzato all'inflazione. Ne consegue che i rialzi dell'inflazione attesi dovranno essere cosistenti e superiori a 1,5% affinché il titolo risulti effettivamente conveniente.



FIDUCIA CONSUMATORI IN USA



L'ultima rilevazione della fiducia dei consumatori del Conference Board ha mostrato un dato assolutamente negativo, livelli di fiducia ben al di sotto dei livelli della pandemia del 2020, in pratica la fiducia dei consumatori é letteralmente a terra. Questa si accompagna ad una lettura pessima anche del dato rilevato dall'Universitá del Michigan, altro dato in uscita questa settimana, precisamente venerdí, anch'esso un dato assolutamente negativo in linea prospettica. Se la fiducia dei consumatori é ai minimi, i consumi potrebbero risentirne con prospettive sull'inflazione che potrebbero calare a fronte di dazi che invece dovrebbero sortire l'effetto opposto. Una fiducia dei consumatori bassa porta a potenziali revisioni al ribasso delle prospettive di inflazione, al momento é tutto in divenire, i dubbi solo molti e lo scenario é tutt'altro che chiaro.

Indice di Fiducia dei Consumatori del Conference Board - Fonte: conference-board.org



OBBLIGAZIONI COMPRATE



Si comprano obbligazioni, questo lo scenario emerso ieri a mercati Usa chiusi con l'Europa che ha visto un calo dei rendimenti a fronte delle notizie relative ai dazi e alla possibile negoziazione futura tra Europa e Usa. Termine sulla negoziazione rimandato al 9 luglio, obbligazioni che vengono comprate e rendimenti che scendono in perfetta linea con quanto vediamo su tutto il comparto per il lungo periodo. A confermare questa tendenza lunghissima in cui vediamo la normalizzazione di tutte le curve dei rendimenti, basterebbe solamente il proseguimento dei tagli dei tassi da parte della BoE e della Fed, il quadro sarebbe poi completo. In effetti, osservando le curve dei rendimenti, il mercato obbligazionario e in upward sloping, ossia le curve dei rendimenti iniziano ad avere una pendenza positiva con le scadenze corte che rendono meno delle lunghe, questo un passo fondamentale prima di vedere un calo dei rendimenti generalizzato di tutta la curva per via del proseguimento dei tagli dei tassi.



AZIONARIO, TEST TECNICI



