Ribasso Forte. PIL USA scende

I mercati vendono Nvidia che, seppur con un'ottima trimestrale, crolla letteralmente partendo da un'apertura molto positiva del 2,5% per poi portarsi al -4% a poche ore dalla chiusura delle negoziazioni. Un brutto ribasso che potrebbe essere l'inizio di una spirale negativa per il titolo, soprattutto se si andrá a proseguire questa tendenza anche nella giornata di domani, quando ci sará anche la chiusura delle dinamiche di prezzo mensili, quindi cruciali per il futuro prossimo dei mercati azionari. Ribasso fortissimo in intraday per gli indici azionari che vendono per l'ennesima volta in questa settimana i massimi giornalieri, in piena linea con la dinamica settimanale precedente. Al momento la situazione si presenta come molto delicata in quanto troviamo una volatilitá giornaliera molto forte e una direzionalitá ancora poco chiara visto che nel pomeriggio gli indici ricomprano i minimi e il Dow Jones rimane invece l'unico indice azionario positivo, in netta controtendenza con la sua dinamica settimanale. Pil Usa esce al ribasso, in linea con le stime dal 3,1% al 2,3%, nessuna novitá mentre aumentano le richiste iniziali di sussidi con le richieste continue che rimangono sui massimi visti nei mesi scorsi. Domani il PCE Usa e la chiusura dei grafici mensili.C'era attesa per la reazione del mercato all'ottima trimestrale di Nvidia e per i dati sul Pil Usa, in pratica era attesa volatilitá ma non con questa forza in apertura di cash Usa. Nikkei testa i massimi dei giorni scorsi e viene venduto con violenza, segue il Dax che aveva strutturato un ribasso giá un'ora prima dell'uscita dei dati, Nasdaq crolla violentemente in poco tempo con un'oscillazione negativa del -1,5% in poco piú di un'ora di negoziazione. Il tutto é stato accompagnato da un Dow Jones, l'indice piú debole sui grafici settimanali che sorprendentemente sale in mofo forte cercando i massimi dei giorni scorsi per la quarta volta in questa settimana. Una dinamica dei prezzi che ci riporta indietro alle giornate volatili del 2022, giornate molto tecniche e allo stesso tempo direzionali a grafico chiuso. La dinamica attuale, osservando i timeframe giornalieri e 4 ore, rimane ancora ribassista, pertanto facciamo attenzione alla giornata di domani quando uscirá il dato sul Pce Usa.I mercati vendono Nvidia che, seppur con un'ottima trimestrale, crolla letteralmente partendo da un'apertura molto positiva del 2,5% per poi portarsi al -4% a poche ore dalla chiusura delle negoziazioni. Un brutto ribasso che potrebbe essere l'inizio di una spirale negativa per il titolo, soprattutto se si andrá a proseguire questa tendenza anche nella giornata di domani, quando ci sará anche la chiusura delle dinamiche di prezzo mensili, quindi cruciali per il futuro prossimo dei mercati azionari.

