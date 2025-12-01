Ribasso Notturno

Ueda apre alla possibilitá di vedere un rialzo dei tassi di interesse nel corso delle prossime riunioni della Boj, la prossima é in programma per venerdí 19 dicembre. Queste voci sembrano aver alimentato il ribasso che vediamo sul Nikkei che scende di quasi un -2%, un ribasso molto forte considerando che ci troviamo in apertura di settimana e in apertura di mese. Per quanto riguarda i dati macro, non abbiamo dati di estremo rilievo per la settimana se non per alcuni dati europei e per il mercato del lavoro in Usa.

Aumento Tassi Boj piú vicino?

Tema affrontato ampiamente nel corso delle scorse sedute, lo yen si sta deprezzando molto rispetto alle altre valute, i tassi di interesse potrebbero essere aumentati per via della situazione macroeconomica, in sostanza il Giappone va sempre piú verso il rialzo dei tassi. La condizione principale risiede nell'andamento dell'inflazione che di fatto si trova su livelli molto alti rispetto a quanto visto nel corso degli ultimi 35 anni, condizione ideale per un aumento dei tassi. Inoltre lo yen debole potrebbe portare la Boj a intervenire non solo dal lato dei tassi ma anche lato valutario, cosí come successo nel corso degli ultimi 3 anni quando abbiamo assistito a numerosi interventi direttamente sul mercato valutario.

I dati in uscita nella settimana

Disoccupazione in Italia, Svizzera e Europa, dati sicuramente importanti ma che non sono visti in peggioramento, dati che di fatto confermano l'attuale stabilitá all'interno del continente europeo. Attenzione ai dati sugli Adp in Usa, i dati privati del mercato del lavoro che stanno uscendo anche con frequenza settimanale e stanno evidenziando una certa debolezza del mercato del lavoro in Usa. Oltre a questo uscirá anche il report Challenger, questo importante per vedere lo stato di salute del mercato del lavoro in Usa. Attenzione anche alle richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione in Usa, dato che nelle ultime settimane ha raggiunto nuovi massimi nelle rilevazioni delle richieste continue.

Settimana ribassista?

Probabile test per la dinamica ribassista vista partire 4 settimane fa sui mercati. La scorsa settimana infatti abbiamo visto un movimento di pausa dei mercati azionari, una settimana di rimbalzo tecnico ampiamente prevedibile a livello statistico. Ora siamo al test della dinamica ribassista, una ripresa dopo la pausa, i mercati potrebbe di nuovo tornare a scendere, questa volta per un test dei minimi della scorsa settimana. Un ribasso di inizio mese che potrebbe essere interessante anche dal punto di vista tecnico per le prossime settimane, quando ci saranno tutte le banche centrali chiamate alle decisioni sui tassi di interesse, con Fed e BoJ che probabilmente si muoveranno.



Grafico Settimanale del Nikkei con il ribasso di oggi - Fonte: XStation