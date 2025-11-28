US Open: dopo un giorno di riposo, Wall Street apre la sessione in positivo

Wall Street mostra oggi un chiaro ottimismo, con i principali indici in rialzo durante la sessione. L’S&P 500 sale dello 0,2%, mentre il Nasdaq guadagna lo 0,3%. Il Dow Jones mantiene una tendenza positiva, sostenuto principalmente dai settori tecnologico e industriale. I guadagni odierni sono in gran parte guidati dalle aspettative di possibili tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve (Fed) a dicembre. Attualmente, i mercati assegnano oltre l’80% di probabilità che la riunione di dicembre si traduca in un taglio dei tassi di 25 punti base, supportando ulteriormente il sentiment rialzista e sostenendo i guadagni del mercato azionario. Il momentum positivo è alimentato anche dalle speculazioni su un possibile successore della Fed più dovish, la cui politica favorirebbe il mantenimento di un corso monetario accomodante, implicando costi di finanziamento più bassi e continuo supporto all’economia e ai mercati dei capitali. Il settore tecnologico rimane il principale beneficiario dell’ottimismo odierno, trainato dall’alta probabilità di un taglio dei tassi a dicembre. Una politica monetaria più accomodante incoraggia una maggiore propensione al rischio, stimolando naturalmente la domanda di azioni tecnologiche. Rimane uno sfondo di incertezza: dati economici chiave, incluso l’indice dei prezzi PCE preferito dalla Fed, non saranno pubblicati prima della prossima settimana. I ritardi causati dal recente shutdown del governo statunitense significano che la Fed avrà informazioni limitate per la riunione di dicembre. Tuttavia, la sessione odierna dimostra che il mercato sta sfruttando la liquidità ridotta della stagione festiva per chiudere il mese con un segno positivo. S&P 500 Futures (H1 Interval) I futures sull’S&P 500 sono in rialzo oggi, con i compratori che chiaramente riconquistano il controllo dopo il recente calo, indicando un ritorno dell’ottimismo di mercato. Notizie positive riguardo a un possibile taglio dei tassi a dicembre supportano ulteriormente il lato della domanda, stimolando una maggiore attività. I guadagni sono alimentati anche dalle aspettative che tassi più bassi possano sostenere la ripresa economica e i profitti aziendali, offrendo prospettive per un momentum rialzista continuo nelle prossime sessioni. Fonte: xStation5 Company News: Alphabet (GOOGL.US) ha ritirato il suo reclamo antitrust nell’ UE contro le pratiche cloud di Microsoft (MSFT.US) , una settimana dopo che i regolatori avevano avviato una propria indagine. In precedenza, Google aveva accusato Microsoft di comportamento anticoncorrenziale, limitando i clienti sulla piattaforma Azure . Il ritiro arriva dopo che la Commissione Europea ha avviato una revisione indipendente delle pratiche cloud. Nonostante ciò, l’indagine dell’UE continua, mantenendo Microsoft sotto la lente dei regolatori, mentre Google può concentrarsi sullo sviluppo dei propri servizi cloud.

