Grafico del giorno - EURUSD (28.11.2025)

La coppia euro–dollaro si sta ritirando verso l’area 1,157 oggi, in attesa dei dati sull’inflazione della Germania, che saranno pubblicati alle 14:30. I verbali della BCE di ieri avevano un tono piuttosto falco, con la banca che segnalava una possibile pausa nei tagli dei tassi. D’altra parte, i dati recenti dagli Stati Uniti continuano a mostrare una resilienza persistente dell’economia americana, compresa una lettura più bassa del previsto delle richieste di sussidi di disoccupazione. Le vendite al dettaglio mensili effettive in Germania per ottobre sono diminuite del -0,3%, rispetto alle previsioni di 0,2% e alla lettura precedente di 0,2%. Un potenziale calo dei consumi privati in Europa potrebbe rafforzare l’argomento per un euro più debole, e il mercato potrebbe reagire sensibilmente a questi dati, poiché il “consumatore resiliente” è stato uno dei fattori chiave a supporto dell’euro e rimane un ostacolo per la BCE. EURUSD (intervallo D1)

La coppia euro–dollaro sta arretrando leggermente dopo tre giorni consecutivi di rialzo e attualmente si sta muovendo a metà strada tra la EMA200 (linea rossa) e la EMA50 (linea arancione), suggerendo un’incertezza degli investitori sulla sostenibilità del trend, nonostante le crescenti aspettative di un taglio dei tassi a dicembre, che ora si attestano vicino all’84%. Fonte: xStation5 L’EURUSD sta oscillando all’interno di un pattern a triangolo, e il recente breakout rialzista è stato invalidato dal calo da 1,161 a 1,156. Per ora, però, il ribasso avviene con volumi relativamente bassi. L’indicatore RSI rimane sotto il livello 50. Fonte: xStation5

