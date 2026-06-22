Riepilogo dei mercati: i mercati smorzano l'ottimismo iniziale; shock politico nel Regno Unito💥

Gli indici azionari europei hanno aperto la settimana in modo misto: l’IBEX 35 spagnolo sale dello 0,65%, l’AEX olandese dello 0,56%, mentre il FTSE 100 di Londra è appena in territorio positivo (+0,19%). Al contrario, il DAX tedesco (-0,25%), il CAC 40 francese (-0,78%) e il FTSE MIB italiano (-0,32%) restano sotto pressione. Il sentiment di mercato è guidato principalmente dagli sviluppi dei colloqui di pace USA–Iran, dopo che i mediatori di Qatar e Pakistan hanno annunciato un accordo preliminare su una “roadmap” per un’intesa definitiva entro 60 giorni, riducendo sensibilmente il premio al rischio geopolitico.

Tuttavia, i negoziati restano fragili: l’Iran ha nuovamente annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz, una mossa che in passato aveva spinto il petrolio fino a quasi 126 dollari al barile a maggio, e i mercati restano cauti sulla sostenibilità della de-escalation. Il Brent è in calo di circa lo 0,7% a 80 dollari al barile, mentre il WTI quota intorno a 75–77 dollari, cedendo parte dei guadagni precedenti. Il dollaro si rafforza: l’indice DXY sale dello 0,13%, mentre USD/JPY avanza a 161,74, sostenuto dall’orientamento restrittivo della Fed, che segnala un possibile rialzo dei tassi già a settembre.

Un ulteriore fattore che influenza il sentiment nel Regno Unito è la rinuncia del Primo Ministro Keir Starmer, che questa mattina ha annunciato ufficialmente le dimissioni da leader del Partito Laburista e dalla guida del governo — portando il Regno Unito al suo settimo primo ministro in un decennio. La reazione dei mercati è stata tuttavia contenuta: la sterlina ha perso solo lo 0,19% contro il dollaro, attestandosi intorno a 1,3207 USD, mentre i rendimenti dei gilt a 10 anni sono rimasti sostanzialmente invariati al 4,85%, poiché le dimissioni erano già ampiamente scontate dopo la vittoria di Andy Burnham nelle elezioni suppletive della scorsa settimana. Il mercato delle previsioni Polymarket attribuisce a Burnham una probabilità fino al 96% di diventare Primo Ministro, e le candidature per la leadership laburista si apriranno il 9 luglio. Tuttavia, la domanda chiave per i mercati obbligazionari resta chi diventerà Cancelliere dello Scacchiere e come il nuovo governo affronterà l’eredità più complessa di Starmer: la pressione sui conti pubblici.

A livello settoriale all’interno dell’Euro Stoxx 50, il settore tecnologico è chiaramente in territorio positivo (+1,62%), trainato dai semiconduttori, mentre i settori del lusso e dei consumi discrezionali (-2,77%) risultano prevalentemente in calo, insieme alle telecomunicazioni (-1,50%) e alla sanità (-1,10%).

Tuttavia, la diminuzione della volatilità misurata dall’indice VSTOXX (-1,61% rispetto alla chiusura precedente) suggerisce che il mercato si è in parte calmato dopo le turbolenze della settimana scorsa.

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