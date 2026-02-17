Riepilogo del mercato: gli indici europei salgono nonostante la debolezza di Wall Street 🚩L'indice ZEW tedesco è inferiore alle aspettative

Il sentiment sui mercati europei è per lo più ottimista, con i tre principali indici — FTSE, DAX e CAC40 — in leggero rialzo; in particolare, le azioni del settore commodities stanno performando bene. Allo stesso tempo, i futures sugli indici statunitensi indicano un’apertura in calo a Wall Street, con US500 e US100 in ribasso di circa -0,1%/-0,3%. Il sentiment economico ZEW della Germania è risultato ben al di sotto delle previsioni, mentre il dato per l’area euro ha mostrato un leggero calo rispetto al mese precedente. In precedenza, l’inflazione CPI tedesca ha indicato un aumento del 2,1% su base annua e un calo dello 0,1% su base mensile, in linea con le attese. I dati sul mercato del lavoro nel Regno Unito sono stati deboli: il tasso di disoccupazione è salito dal 5,1% al 5,2% e la variazione dell’occupazione ha mostrato un calo di 11.000 posti di lavoro (pur essendo atteso un calo fino a 20.000). Eurozona – ZEW Expectations Index: 39,4 (precedente: 40,8)

Germania – ZEW Current Conditions: -65,9 (previsione: -65,9, precedente: -72,7)

Germania – ZEW Economic Sentiment: 58,3 (previsione: 65,2, precedente: 59,6) L’argento perde oltre il 2%, mentre l’oro arretra dell’1% a 4.930 USD/oncia. Il sentiment nel mercato crypto resta molto debole; Ethereum scambia sotto i 2.000 USD, e Bitcoin si consolida vicino ai 68.000 USD. L’ultimo Bank of America Fund Manager Survey (febbraio 2026) suggerisce che gli investitori globali rimangono “decisamente rialzisti”, ma ulteriori rialzi dei prezzi degli asset nel primo trimestre stanno diventando più difficili. Il sondaggio coinvolge circa 200–400 gestori istituzionali (hedge fund, fondi pensione e fondi comuni) che gestiscono centinaia di miliardi di dollari. Sovrappeso sulle commodities al livello più alto da maggio 2022

Sovrappeso azionario al livello più alto da dicembre 2024

Ottimismo sui risultati aziendali ai massimi da agosto 2021, ma una quota record di investitori ritiene che le aziende stiano “sovrainvestendo”

Il rischio tail principale citato è lo scoppio della bolla AI

Long sull’oro è la posizione più affollata

Record di short sul dollaro USA — posizione più ribassista dal 2012. Gli investitori sono particolarmente negativi sul USD per via della narrativa della de-dollarizzazione (non completamente supportata dai dati) e delle aspettative accomodanti sulla Fed. Nel 2026, il dollaro potrebbe ancora riprendersi, ad esempio se il mercato del lavoro statunitense migliora o se altre grandi banche centrali adottano politiche più accomodanti in risposta a dati macro in calo. (Aggiornamento di mercato in corso) Fonte: xStation5

