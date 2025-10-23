Punti chiave Oro e Argento in Rimbalzo Tecnico

Tesla perde in afterhours, non convince

Mercati azionari ritracciano





TESLA NON CONVINCE



Trimestrale in chiaroscuro, buona la crescita del fatturato del 12% a 28,09 miliardi di dollari, male l'Ebitda a-9% e l'utile per azione che scende del -37% a 0,39$ per azione. Il fatturato del comparto automotive cresce solo del 6% mentre crescono di molto l'energy storage al 44% e i servizi al 25%, questi ultimi comparti rappresentano peró solamente 1/4 di tutto il fatturato di Tesla. Il titolo in afterhours infatti perde circa il -4,5% e ora si attende il classico test dell'apertura del cash Usa nel pomeriggio, ma per il momento la situazione é negativa. A livello fondamentale abbiamo quindi visto un miglioramento dei numeri relativi al fatturato, ma il peggioramento di altri, una trimestrale comunque che lascia spazio ai dubbi. Il vero test di Tesla é quello della prossima trimestrale con Q4 che andrá a chiudere l'anno e dal quale vedremo il risultato annuale che di fatto ci dirá se la crescita di Tesla negli ultimi due anni si é arrestata.



Grafico di Tesla su timeframe 4 ore e il calo post-trimestrale in afterhours - Fonte: XStation



ORO E ARGENTO IN RIMBALZO



Oro e Argento rimbalzano su livelli tecnici interessanti ma la giornata del 21 ottobre rimane comunque una giornata importantissima che ha voluto comunicare qualcosa. Infatti é stata la giornata peggiore dell'anno per oro e argento, pertanto la rilevanza tecnica é palese, ne consegue che i prossimi test saranno proprio quelli dei livelli inferiori ai massimi visti nei giorni scorsi. L'oro ritorna sui 4130$, riprendendosi dai minimi di ieri notte, l'argento ritorna sui massimi di ieri mattina poco sopra i 49 dollari per azione. Situazione molto tecnica in attesa della chiusura settimanale che sará assolutamente decisiva, fondamentale nello stabilire i livelli di riferimento per le prossime settimane e per il mese di novembre.



AZIONARIO IN RIBASSO E IN ATTESA



Palese l'attesa dell'azionario per la fine dello shutdown. Per il momento i market mover sono solamente quelli delle trimestrali, i dati macro fondamentali ancora non escono ad esclusione dell'inflazione Usa in uscita domani, dato assolutamente fondamentale per la Fed. I dati occupazionali, anch'essi importanti, ancora non escono pur essendo dei market mover decisivi cosi come ha sottolineato Powell nelle ultime uscite pubbliche dove ha rimarcato l'aumento del peso specifico dei dati del mercato del lavoro sulle decisioni della Fed. Per il momento quindi i mercati continuano a rimanere al di sotto dei massimi dei giorni scorsi in un laterale che sembra essere il preludio ad un movimento ribassista, movimento che non viene innescato da alcun market mover di rilievo. Ieri le chiusure sono state in larga parte negative, oggi potremmo assistere ad un proseguimento di questa tendenza negativa su base giornaliera per via delle conferme tecniche sui massimi settimanali.

