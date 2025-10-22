- Le azioni di Beyond Meat (BYND.US) sono aumentate di oltre 1.000% negli ultimi giorni, includendo anche le contrattazioni pre-market del 22 ottobre.
- Netflix e Texas Instruments registrano ribassi dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre.
- L’oro continua la sua fase correttiva, mentre i titoli dei produttori subiscono il calo più marcato dal 2020.
- I risultati di Tesla e IBM sono attesi dopo la chiusura di Wall Street.
- Le azioni di Beyond Meat (BYND.US) sono aumentate di oltre 1.000% negli ultimi giorni, includendo anche le contrattazioni pre-market del 22 ottobre.
- Netflix e Texas Instruments registrano ribassi dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre.
- L’oro continua la sua fase correttiva, mentre i titoli dei produttori subiscono il calo più marcato dal 2020.
- I risultati di Tesla e IBM sono attesi dopo la chiusura di Wall Street.
Gli indici S&P 500 e Nasdaq 100 hanno chiuso in calo nella sessione di ieri, pur partendo da livelli molto vicini ai massimi storici. Anche i future sono in ribasso nelle contrattazioni odierne, in un contesto di crescente incertezza sulla politica commerciale tra USA e Cina.
Donald Trump ha dichiarato ieri che un incontro con il presidente cinese Xi Jinping potrebbe non avvenire, alimentando i timori di nuovi dazi significativi contro la Cina a partire da novembre. Tuttavia, alcune agenzie di stampa segnalano che i preparativi per il viaggio del presidente USA al vertice APEC in Corea del Sud sono ancora in corso, il che lascia intendere che il meeting possa comunque tenersi.
Ieri si sono registrati forti ribassi anche sull’oro, che ha perso oltre il 5% del suo valore e continua oggi la fase di vendite. Gli indici dei produttori auriferi hanno subito una correzione ancora più marcata: secondo Bloomberg, l’ETF VanEck Gold Miners è sceso di quasi 10%, segnando il calo più ampio dal 2020.
La stagione delle trimestrali prosegue, ma i primi risultati delle big tech statunitensi si sono rivelati deludenti. Netflix ha riportato utili ben inferiori alle attese, a causa della riduzione dei margini e di un onere fiscale straordinario, pur mostrando ricavi solidi che lasciano spazio a possibili miglioramenti futuri. Texas Instruments, invece, ha pubblicato previsioni più deboli del previsto per i prossimi trimestri, deludendo gli investitori.
In un contesto di mercato sempre più instabile, l’attenzione degli investitori si è spostata sulle cosiddette “meme stocks”. Il produttore di alternative vegetali alla carne Beyond Meat, che aveva perso quasi il 95% del proprio valore, ha registrato un rialzo di oltre 360% negli ultimi cinque giorni e, nel pre-market di oggi, è salita fino al 100%, raggiungendo livelli prossimi ai 7 dollari.
ChatGPT ha detto:
Outlook tecnico per US500
L’US500 si mantiene vicino alla chiusura di ieri, mostrando variazioni minime all’inizio della sessione. I futures sull’indice si trovano circa 0,5% sotto i massimi storici. Vale la pena sottolineare che la vendita nel mercato dei metalli preziosi non si sta riversando sul mercato azionario. L’ETF VanEck Gold Miners (GDX.UK) ha subito perdite significative negli ultimi giorni.
Molti importanti risultati trimestrali delle aziende tecnologiche statunitensi devono ancora essere pubblicati, e determineranno la traiettoria futura degli indici USA.
Una chiara ombra (wick) al livello di 6800$ sarebbe un forte segnale ribassista, mentre una candela che chiude con un corpo sostanziale sopra questo livello fornirebbe un ulteriore segnale pro-crescita.
Oggi e domani riceveremo i risultati di Tesla e Amazon, rispettivamente, che potrebbero rivelarsi cruciali per il futuro dell’indice.
Company News
- Le azioni del produttore di sostituti della carne Beyond Meat (BYND.US) sono salite martedì da circa 0,5$ a quasi 4$ per azione, raggiungendo quasi 7$ in pre-market mercoledì, a seguito di notizie positive. Uno dei fattori è un accordo di distribuzione con Walmart, la più grande catena di vendita al dettaglio degli Stati Uniti. L’altro è la sua inclusione in un ETF di meme stock. Secondo i commentatori del mercato delle meme stock, si ipotizza che l’azienda possa ottenere un profitto annuale e potenzialmente raggiungere i 6$ per azione. Tuttavia, è importante ricordare che questo rally non è ancora giustificato dai dati fondamentali.
- Le azioni di Netflix (NFLX.US) aprono in calo di quasi 7% dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali. Il profitto della società è risultato significativamente inferiore alle attese, a causa di una contesa fiscale con il Brasile.
- Texas Instruments (TXN.US) scambia in calo di circa 9% all’apertura, a seguito di una guidance futura trimestrale molto più debole del previsto. L’azienda suggerisce che la domanda di semiconduttori potrebbe aver raggiunto il picco, legata a un rallentamento degli ordini.
- Warner Bros (WBD.US) sale per il secondo giorno consecutivo, con un +3% oggi, dopo notizie su potenziali offerenti per alcune parti del business dell’azienda. Netflix e Comcast sarebbero interessate a determinati segmenti. In precedenza, l’azienda aveva respinto una proposta di acquisizione da Paramount.
- Alphabet (GOOGL.US) guadagna circa 2%, in seguito a trattative in corso con Anthropic, che mira ad acquistare capacità di calcolo aggiuntiva nei data center, potenzialmente per un valore di decine di miliardi di dollari. La società è nota per il suo modello Claude AI, che ha recentemente guadagnato rapidamente popolarità.
- Le azioni di Intuitive Surgical (ISRG.US), produttore dei robot medicali Da Vinci, balzano del 18% all’apertura dopo aver alzato le previsioni di vendita.
- Le azioni di AT&T (T.US) sono salite durante il dopo-mercato grazie alla pubblicazione di forti risultati finanziari per il trimestre precedente, ma aprono oggi in calo di circa 2%. La società ha riportato una crescita degli abbonati superiore alle aspettative, in parte attribuita a promozioni sugli iPhone Apple, aggiungendo 405.000 nuovi abbonati contro i 334.000 attesi. L’EPS è risultato di 0,54$ per azione, con ricavi leggermente inferiori alle attese a 30,7 miliardi di dollari.
Utili IBM: crescita lenta e previsioni scadenti
Anteprima degli utili IBM: il padre dell'industria IT riuscirà a soddisfare le aspettative?
Waymo: corsa contro i regolatori
Anteprima degli utili di TSMC: il principale fornitore di semiconduttori sorprenderà il mercato?
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.