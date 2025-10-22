Gli indici S&P 500 e Nasdaq 100 hanno chiuso in calo nella sessione di ieri, pur partendo da livelli molto vicini ai massimi storici. Anche i future sono in ribasso nelle contrattazioni odierne, in un contesto di crescente incertezza sulla politica commerciale tra USA e Cina.

Donald Trump ha dichiarato ieri che un incontro con il presidente cinese Xi Jinping potrebbe non avvenire, alimentando i timori di nuovi dazi significativi contro la Cina a partire da novembre. Tuttavia, alcune agenzie di stampa segnalano che i preparativi per il viaggio del presidente USA al vertice APEC in Corea del Sud sono ancora in corso, il che lascia intendere che il meeting possa comunque tenersi.

Ieri si sono registrati forti ribassi anche sull’oro, che ha perso oltre il 5% del suo valore e continua oggi la fase di vendite. Gli indici dei produttori auriferi hanno subito una correzione ancora più marcata: secondo Bloomberg, l’ETF VanEck Gold Miners è sceso di quasi 10%, segnando il calo più ampio dal 2020.

La stagione delle trimestrali prosegue, ma i primi risultati delle big tech statunitensi si sono rivelati deludenti. Netflix ha riportato utili ben inferiori alle attese, a causa della riduzione dei margini e di un onere fiscale straordinario, pur mostrando ricavi solidi che lasciano spazio a possibili miglioramenti futuri. Texas Instruments, invece, ha pubblicato previsioni più deboli del previsto per i prossimi trimestri, deludendo gli investitori.

In un contesto di mercato sempre più instabile, l’attenzione degli investitori si è spostata sulle cosiddette “meme stocks”. Il produttore di alternative vegetali alla carne Beyond Meat, che aveva perso quasi il 95% del proprio valore, ha registrato un rialzo di oltre 360% negli ultimi cinque giorni e, nel pre-market di oggi, è salita fino al 100%, raggiungendo livelli prossimi ai 7 dollari.

Beyond Meat è in forte rialzo all’inizio della sessione, insieme ad un’altra meme stock, Krispy Kreme. La prima meme stock al mondo, Gamestop, risulta invece piuttosto stabile.

Fonte: xStation5

Outlook tecnico per US500

L’US500 si mantiene vicino alla chiusura di ieri, mostrando variazioni minime all’inizio della sessione. I futures sull’indice si trovano circa 0,5% sotto i massimi storici. Vale la pena sottolineare che la vendita nel mercato dei metalli preziosi non si sta riversando sul mercato azionario. L’ETF VanEck Gold Miners (GDX.UK) ha subito perdite significative negli ultimi giorni.

Molti importanti risultati trimestrali delle aziende tecnologiche statunitensi devono ancora essere pubblicati, e determineranno la traiettoria futura degli indici USA.

Una chiara ombra (wick) al livello di 6800$ sarebbe un forte segnale ribassista, mentre una candela che chiude con un corpo sostanziale sopra questo livello fornirebbe un ulteriore segnale pro-crescita.

Oggi e domani riceveremo i risultati di Tesla e Amazon, rispettivamente, che potrebbero rivelarsi cruciali per il futuro dell’indice.

Company News