Tesla, in calo dopo la trimestrale

Punti chiave Fatturato in aumento del 12% e Margine in Calo al 18%

Fatturato automotive a +6%, meglio l'energy a +44% e i servizi a +25%

Cala la produzione di automobili

Tesla si focalizza sull'IA





Nella trimestrale si specifica come l'attuale contesto economico rimane sostanzialmente incerto (dazi e politiche fiscali sull'automotive) ma Tesla rassicura che l'azienda ha le capacitá di affrontare questo scenario. Tesla lancia la Model YL e la Model Y Performance. Nuovi energy storage come Megablock e Megapack 3 sono stati lanciati sul mercato, in sostanza nuovi prodotti che saranno integrati con una forte componente IA. Proprio l'IA sembra essere il nuovo punto focale di Tesla che sottolinea come l'IA sará sempre piú preponderante nei loro prodotti, cosí come la sostenibilitá energetica e la robotica.



IL CALO DOPO LA TRIMESTRALE



Un calo di circa il -4,5%, molto marcato anche se nelle immediatezza della trimestrale abbiamo assistito ad un movimento di iniziale negazione del ribasso. Un ribasso che ovviamente dovrá affrontare il test dell'apertura della giornata di domani, con una chiusura odierna negativa dei principali indici azionari che molto probabilmente potrebbe essere decisiva per la giornata di domani e per Tesla.



Il calo del -4,5% in afterhours di Tesla su grafico a timeframe 4 ore - Fonte: XStation



IL COMMENTO DELL'ANALISTA



Tesla si rialza dopo le brutte trimestrali alle quali abbiamo assistito in Q1 e Q2. Il vero banco prova di Tesla sará la prossima trimestrale, ossia quella di Q4 che di fatto ci dirá se Tesla sta effettivamente crescendo oppure ha interrotto il suo trend rialzista sul fatturato vista la brutta performance annuale del 2024 che ha visto il fatturato annuo di Tesla crescere di circa un 1%. Se il prossimo quarter sará in linea con Q1 e Q2 potremmo parlare di un vero e proprio arresto della crescita. Al momento il comparto automotive, il comparto decisivo per Tesla, cresce poco rispetto agli altri, rimane ancora sotto tono. Buone le vendite delle auto, male peró la produzione che cala per la Model 3 e Model Y del -2% mentre gli altri veicoli vedono un calo di produzione del -56%, cali vistosi e che dovrebbero farci riflettere sulla bontá di questa trimestrale che comunque non ha presentato dei numeri eccezionali, vedasi l'Ebitda e l'Utile per Azione in calo. Trimestrale in chiaroscuro, si attende Q4 per un "verdetto finale".





Fatturato a 28,09 miliardi di dollari in crescita del 12% su base annuale e margine al 18% in calo di 185 punti base rispetto lo scorso anno. Ebitda in calo del -9% e utile per azione in calo a 0,39$ per azione in calo del -37% rispetto lo scorso anno mentre aumenta il flusso di cassa libero del 46% a 3,99 miliardi di dollari. Cresce ogni comparto, soprattutto quello energetico con il fatturato che cresce del 44% cosí come quello relativo ai servizi che cresce del 25%, stiamo parlando comunque di settori che rappresentano solamente poco piú di un 25% del totale del fatturato, quindi gli incrementi percentuali sono molto piú sensibili rispetto al comparto automotive che cresce solamente del 6%Nella trimestrale si specifica come l'attuale contesto economico rimane sostanzialmente incerto (dazi e politiche fiscali sull'automotive) ma Tesla rassicura che l'azienda ha le capacitá di affrontare questo scenario. Tesla lancia la Model YL e la Model Y Performance. Nuovi energy storage come Megablock e Megapack 3 sono stati lanciati sul mercato, in sostanza nuovi prodotti che saranno integrati con una forte componente IA. Proprio l'IA sembra essere il nuovo punto focale di Tesla che sottolinea come l'IA sará sempre piú preponderante nei loro prodotti, cosí come la sostenibilitá energetica e la robotica.Un calo di circa il -4,5%, molto marcato anche se nelle immediatezza della trimestrale abbiamo assistito ad un movimento di iniziale negazione del ribasso. Un ribasso che ovviamente dovrá affrontare il test dell'apertura della giornata di domani, con una chiusura odierna negativa dei principali indici azionari che molto probabilmente potrebbe essere decisiva per la giornata di domani e per Tesla.Il calo del -4,5% in afterhours di Tesla su grafico a timeframe 4 ore -: XStationTesla si rialza dopo le brutte trimestrali alle quali abbiamo assistito in Q1 e Q2. Il vero banco prova di Tesla sará la prossima trimestrale, ossia quella di Q4 che di fatto ci dirá se Tesla sta effettivamente crescendo oppure ha interrotto il suo trend rialzista sul fatturato vista la brutta performance annuale del 2024 che ha visto il fatturato annuo di Tesla crescere di circa un 1%. Se il prossimo quarter sará in linea con Q1 e Q2 potremmo parlare di un vero e proprio arresto della crescita. Al momento il comparto automotive, il comparto decisivo per Tesla, cresce poco rispetto agli altri, rimane ancora sotto tono. Buone le vendite delle auto, male peró la produzione che cala per la Model 3 e Model Y del -2% mentre gli altri veicoli vedono un calo di produzione del -56%, cali vistosi e che dovrebbero farci riflettere sulla bontá di questa trimestrale che comunque non ha presentato dei numeri eccezionali, vedasi l'Ebitda e l'Utile per Azione in calo. Trimestrale in chiaroscuro, si attende Q4 per un "verdetto finale".

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.