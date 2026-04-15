Risultati finanziari di ASML: un ottimo inizio d'anno e un segnale di un continuo boom del settore dei chip!

ASML ha registrato un primo trimestre 2026 molto solido, con risultati nella fascia alta della propria guidance e un utile per azione superiore alle aspettative degli analisti. Allo stesso tempo, la società ha alzato le previsioni per l’intero anno, un segnale molto forte di solidità della domanda nell’attuale contesto macroeconomico e geopolitico. Il report mostra chiaramente che il principale motore di crescita resta l’infrastruttura per l’intelligenza artificiale, mentre il ciclo di investimenti nei semiconduttori continua a rafforzarsi. Il management ha inoltre comunicato che il 2026 dovrebbe essere un altro anno di crescita in tutti i segmenti, con la nuova guidance che include esplicitamente i potenziali impatti delle restrizioni all’export. In pratica, questo significa che anche in uno scenario regolatorio più sfavorevole, la società prevede comunque crescita, rafforzando significativamente la credibilità delle previsioni e indicando fondamentali di domanda molto solidi. Principali risultati finanziari Ricavi: 8,8 miliardi di euro (8,767 miliardi riportati)

Utile netto: 2,8 miliardi di euro (2,757 miliardi riportati)

Utile per azione (EPS): 7,15 euro (circa +0,54 euro sopra il consenso)

Margine lordo: 53,0% (parte alta della guidance)

Installed Base (servizi e aggiornamenti): circa 2,5 miliardi di euro

Vendite sistemi: 67 sistemi nuovi + 12 usati

Buyback azioni: circa 1,1 miliardi nel Q1

Dividendo 2025: 7,50 euro per azione (+17% su base annua) Performance finanziaria e qualità degli utili L’aspetto più rilevante del report non è solo il livello dei ricavi, ma la loro qualità. Gli 8,8 miliardi di euro confermano una domanda molto forte e senza segnali evidenti di rallentamento. Utile netto ed EPS dimostrano un’elevata capacità di conversione dei ricavi in profitto. Per ASML, questo è particolarmente importante dato il modello di business basato su macchinari ad altissimo valore, che richiede grande efficienza operativa. Un margine lordo del 53% è uno degli indicatori più forti della qualità del business. Riflette sia la posizione tecnologica dominante dell’azienda sia il crescente contributo di segmenti a margine più elevato. È importante sottolineare che non si tratta di un effetto temporaneo, ma di un cambiamento più strutturale nel mix dei ricavi. Installed Base come pilastro del modello di business Il segmento Installed Base si riferisce alle macchine già installate presso i clienti. Include servizi, aggiornamenti, ricambi, opzioni aggiuntive e software che migliorano le prestazioni dei sistemi. Ha generato circa 2,5 miliardi di euro di ricavi, rappresentando una quota significativa e in crescita. Si tratta inoltre di un business a margini più elevati, più ricorrente e meno ciclico rispetto alla vendita di macchinari. Nel contesto attuale, la sua importanza è in aumento: i clienti, limitati dalla disponibilità di nuove macchine e da lunghi tempi di consegna, puntano a massimizzare la produttività degli impianti esistenti. Dal punto di vista strategico, questo implica una maggiore stabilità e prevedibilità di utili e flussi di cassa, particolarmente rilevante in un settore storicamente ciclico. Domanda, AI e cambiamento del ciclo Il messaggio chiave è semplice: la domanda di chip supera attualmente l’offerta. I clienti, soprattutto nel segmento memoria, indicano che la capacità produttiva del 2026 è in gran parte già venduta e che i vincoli di offerta continueranno anche oltre. Il principale motore è l’espansione dell’intelligenza artificiale, che sta spingendo enormi investimenti in nuova capacità produttiva. Allo stesso tempo, i produttori stanno costruendo nuovi impianti e adottando tecnologie più avanzate, aumentando il numero di passaggi necessari per produrre un chip. In termini pratici, ciò si traduce in una maggiore domanda per i sistemi di litografia, cuore del business di ASML. Guidance Q2 Per il secondo trimestre, la società prevede ricavi tra 8,4 e 9,0 miliardi di euro, con Installed Base intorno ai 2,5 miliardi. Il margine lordo è atteso tra il 51% e il 52%, in leggero calo rispetto al Q1 ma comunque su livelli storicamente elevati. Le spese operative includono circa 1,2 miliardi in R&D e 0,3 miliardi in SG&A, riflettendo investimenti continui nelle tecnologie avanzate come EUV. Guidance annuale rivista al rialzo ASML ha alzato la guidance 2026 a 36–40 miliardi di euro (da 34–39 miliardi). Il margine lordo resta tra il 51% e il 53%, indicando una struttura di redditività solida. Il management ha sottolineato che queste previsioni includono possibili restrizioni all’export, soprattutto verso la Cina. Questo implica che la domanda in altre regioni è sufficientemente forte da compensare eventuali limitazioni. Vincoli di capacità produttiva Il principale limite alla crescita non è la domanda, ma la capacità produttiva. ASML punta ad almeno 60 sistemi EUV nel 2026, con possibilità di arrivare a circa 80 nel 2027. La produzione è estremamente complessa, quindi l’aumento dell’offerta è graduale. Questo crea una situazione di carenza strutturale di offerta, diversa dai cicli passati. Rischi I principali rischi sono legati alla geopolitica e alle restrizioni all’export, soprattutto verso la Cina. Inoltre, la concentrazione dei clienti e i lunghi cicli produttivi limitano la flessibilità. Opportunità e driver di crescita Il principale driver resta l’intelligenza artificiale, che alimenta gli investimenti in data center e chip avanzati. ASML si trova al centro dell’ecosistema globale dei semiconduttori come fornitore tecnologico chiave. Inoltre, gli investimenti nelle supply chain regionali e il supporto governativo rafforzano la domanda di lungo periodo. Outlook Nei prossimi trimestri, l’attenzione sarà su domanda e capacità produttiva. Se il trend legato all’AI continuerà, ASML potrebbe entrare in un ciclo di crescita strutturale pluriennale. L’incertezza principale resta legata alla geopolitica e alla velocità di adozione tecnologica. Conclusioni Il primo trimestre 2026 è stato molto forte per ASML, sia in termini di crescita che di qualità degli utili. La società ha superato le aspettative e alzato la guidance, segnale positivo per il mercato. Il report conferma un’evoluzione verso maggiore stabilità, redditività e prevedibilità. Il boom dell’AI continua a sostenere la crescita di lungo periodo, e ASML resta uno dei principali beneficiari di questo trend globale. Fonte: xStation5

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