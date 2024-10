Risultati solidi da American Express per il 3Q24 📊

American Express (AXP.US) ha pubblicato i risultati del terzo trimestre 2024. L'azienda ha deluso leggermente a livello di ricavi, ma ha superato le previsioni di consenso in altri importanti dati finanziari. Tuttavia, il titolo ha perso terreno nel trading pre-apertura, con un calo di circa -1,3%.

American Express has had a very successful year, gaining more than 50% since the beginning of 2024. Source: xStationÂ

Nel terzo trimestre del 2024, l'azienda ha generato ricavi pari a 16,64 miliardi di dollari (+8,2% su base annua), leggermente al di sotto delle aspettative di consenso che prevedevano 16,67 miliardi di dollari. Il risultato più debole è dovuto principalmente a una crescita inferiore delle entrate dalle commissioni di transazione, che sono salite a 8,78 miliardi di dollari nel 3Q24, rispetto agli 8,84 miliardi di dollari stimati. Anche le entrate dalle commissioni sulle carte sono state inferiori alle previsioni, raggiungendo 2,17 miliardi di dollari rispetto ai 2,38 miliardi previsti. Tuttavia, il segmento continua a mantenere un tasso di crescita molto elevato del 18% su base annua.

Un aumento del reddito netto da interessi, in un contesto di tassi d'interesse ancora elevati, supportato dall'aumento dei volumi di prestiti e dalla continua crescita della spesa dei titolari di carte, ha sostenuto il forte slancio dei ricavi nel trimestre.

American Express sta accelerando il ritmo di acquisizione di utenti di carte premium, con il numero di nuove carte che è salito a 3,3 milioni. Il gruppo di utenti in più rapida crescita è costituito dai clienti delle generazioni Millennials e Gen Z, che rappresentano circa l'80% dei nuovi utenti. Per mantenere l'interesse di questi gruppi, l'azienda deve continuare ad ampliare i vantaggi offerti dalle carte; di conseguenza, il tasso di crescita della spesa per i premi delle carte è aumentato del 9,9% su base annua, raggiungendo 4,17 miliardi di dollari nel 3Q24. Sebbene questo dato sia superiore alla crescita dei ricavi, rimane comunque inferiore alle previsioni di consenso. L'azienda ha inoltre segnalato che i prestiti totali ai titolari di carte sono aumentati del 18% su base annua, raggiungendo 134,55 miliardi di dollari (contro una stima di 133,51 miliardi di dollari). Le accantonamenti per perdite su crediti sono aumentate a 1,4 miliardi di dollari, rispetto agli 1,23 miliardi dell'anno precedente.

Di fronte a una crescita inferiore delle vendite, l'azienda ha ridotto la previsione sui ricavi, ora attesa intorno al 9% rispetto al precedente 9%-11%, mentre ha alzato la proiezione sugli utili per azione a un intervallo compreso tra 13,75 e 14,05 dollari (precedente: 13,3-13,8 dollari).

I risultati di American Express indicano uno slancio stabile dei ricavi, una disciplina efficace dei costi e un alto tasso di acquisizione di nuovi clienti. La reazione nel trading pre-apertura potrebbe essere legata alle elevate aspettative per la stagione degli utili, nonché alla realizzazione di profitti dopo che il titolo ha raggiunto livelli di massimo storico nella sessione precedente. Pertanto, i risultati pubblicati non indicano un cambiamento di tendenza nel prezzo delle azioni della società .

RISULTATI FINANZIARI 3Q24