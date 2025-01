Rivoluzione AI: cosa sappiamo finora del progetto Stargate? 🔎🖋️

Il Progetto Stargate è un investimento rivoluzionario del settore privato, mirato a finanziare fino a 500 miliardi di dollari in quattro anni per sviluppare infrastrutture per l'intelligenza artificiale negli Stati Uniti. L'iniziativa inizierà con un investimento iniziale di 100 miliardi di dollari, con l'obiettivo di affermare gli Stati Uniti come leader incontrastati nella tecnologia dell'intelligenza artificiale. Stargate mira a creare migliaia di nuovi posti di lavoro e ad avere un impatto significativo sull'economia globale e sul futuro dell'umanità . Gli obiettivi del progetto sono ambiziosi e il capitale investito è da record. Sia gli Stati Uniti sia Donald Trump intendono guidare la prossima rivoluzione tecnologica nei decenni a venire. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile I principali partner includono Oracle, NVIDIA, Arm e Microsoft, con Masayoshi Son (CEO di SoftBank) che ricopre il ruolo di presidente, fornendo una leadership forte e una profonda esperienza tecnologica. Cosa dicono OpenAI e SoftBank sul progetto "Annunciamo con orgoglio il Progetto Stargate, una collaborazione rivoluzionaria guidata da SoftBank e OpenAI, che prevede un investimento totale di 500 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni per creare le infrastrutture più avanzate al mondo per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale negli Stati Uniti." Posizione del Progetto Stargate Il progetto inizierà in Texas, con piani di espansione in 20 sedi a livello nazionale. Basandosi sulla leadership operativa di OpenAI e sulla supervisione finanziaria di SoftBank, Stargate sfrutta anni di collaborazione tra OpenAI e partner come NVIDIA e Microsoft, utilizzando la piattaforma Azure per sviluppare tecnologie di intelligenza artificiale all'avanguardia. Questa partnership consentirà la creazione e l'operatività di sistemi di calcolo avanzati per addestrare i modelli più sofisticati e fornire prodotti innovativi basati sull'IA. Intelligenza Artificiale Generale (AGI) Un obiettivo indiretto di questo progetto – e la più grande ambizione di Sam Altman, fondatore di OpenAI – è sviluppare un modello o dei modelli che soddisfino i criteri per l'Intelligenza Artificiale Generale (AGI). Un tale modello, per quanto futuristico possa sembrare, punta a raggiungere un'intelligenza pari o superiore a quella della mente umana. Cosa accadrà in futuro? Guardando avanti, la priorità immediata è completare i primi data center ed espandere le operazioni in altri stati. SoftBank supervisionerà le responsabilità finanziarie, OpenAI guiderà l'intero processo operativo e Oracle supporterà lo sviluppo delle infrastrutture con il contributo di MGX e altri stakeholder. Le aziende trarranno grandi vantaggi dal progetto. OpenAI farà avanzare la sua ricerca sull'AGI e consoliderà la sua posizione di leader nell'intelligenza artificiale, SoftBank rafforzerà il suo portafoglio nel settore dell'IA e Oracle espanderà i suoi servizi cloud. Impatto sui mercati azionari Dato il piano così ottimistico, che il mercato sta appena iniziando a comprendere, non sorprende che le aziende tecnologiche legate all'IA stiano guidando i guadagni e spingendo Wall Street verso nuovi massimi storici. Le azioni di NVIDIA, partner strategico del progetto, sono aumentate del 4,2% oggi. Allo stesso modo, il titolo Oracle è salito di oltre il 7%. Le azioni del settore semiconduttori e intelligenza artificiale sono le migliori performer oggi a Wall Street (angolo in alto a destra della mappa termica).

Fonte: xStation

