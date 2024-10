S&P500 Nuovi Massimi Storici prima delle Minute del FOMC e Inflazione Usa

Mercati assolutamente rialzisti nella giornata di oggi, soprattutto dopo l'apertura del cash Usa che ha visto la partenza al rialzo degli indici quasi nell'immediato dopo i primi segni di cedimento di alcuni titoli azionari "pesanti" sui listini americani. Stasera ci saranno le minute del Fomc mentre domani l'inflazione Usa, in questo contesto il piú importante indice al mondo, S&P500, registra i suoi nuovi massimi storici.



ATTENZIONE A MINUTE DEL FOMC E INFLAZIONE USA



Stasera le minute del Fomc che dovrebbero portare un po' di volatilitá sul finire della serata, mentre domani sará la volta dell'inflazione Usa, prevista al ribasso dal 2,5% al 2,3%. Al momento la situazione é effettivamente rialzista, non ci sono segni di cedimento e il trend sembra essere palesemente a favore del long almeno nella giornata di oggi. Salgono tutti, dal Dax al Ftse Mib fino ad arrivare agli indici Usa, tutti nessuno escluso. Una dinamica che fa storcere il naso nel momento in cui vediamo un Vix ancora alto sopra i 20 e un mercato altamente propenso al rischio come Bitcoin che in realtá non riesce a trovare spunti rialzisti. La situazione é tecnicamente chiara al rialzo, ma di fatto la dinamica tecnica su base settimanale sembra essere invece propensa ad un ritracciamento. Attenzione quindi ai dati di domani che potrebbero essere determinanti nel vedere un possibile capovolgimento di fronte del rischio sui mercati.



DOLLARO SOTTO OSSERVAZIONE



La dinamica di UsdJpy risulta essere paurosamente rialzista, contro ogni pronostico dal punto di vista fondamentale. Carry trade ristretto, dollaro in vista di taglio dei tassi e BoJ che preme per un rialzo dei tassi, o comunque sia per un apprezzamento della valuta, il tutto mentre UsdJpy ritorna verso i 150, oramai distanti di circa una figura dai livelli attuali. La situazione tecnica é giunta ad un punto di svolta molto importante per questo cambio che potrebbe vedere un'inversione rialzista confermata dalla dinamica mensile, oppure un ritorno ai ribassi per via di dati macro che premono verso l'indebolimento del dollaro. Al momento il cambio UsdJpy é quello da osservare con piú attenzione, mentre EurUsd e GbpUsd sembrano non voler scendere, o meglio non vogliono cedere il passo al dollaro che a quanto pare sembra apprezzarsi fortemente contro lo Yen.

