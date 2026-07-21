Samsung Electronics (SMSN.UK) ha annunciato ufficialmente la creazione di una nuova divisione strategica denominata Robotics eXperience (RX). La decisione rappresenta un chiaro segnale del fatto che il colosso sudcoreano non considera più la robotica un semplice progetto di ricerca, ma sta entrando in una fase di commercializzazione su larga scala. Gli investitori hanno accolto con entusiasmo la notizia: le azioni della società quotate alla Borsa di Seul sono balzate di quasi il 6,8%, mentre i Global Depositary Receipts (GDR) negoziati a Londra guadagnano oggi circa il 3%. Di seguito i principali punti dell'annuncio e le ragioni per cui questa decisione è così importante per il futuro dell'azienda. Supervisione diretta del CEO e rafforzamento del management La divisione RX non sarà una semplice unità all'interno della struttura aziendale. Risponderà direttamente al CEO TM Roh, a conferma del ruolo prioritario che Samsung attribuisce alla robotica. L'azienda ha inoltre rafforzato il management nominando Lee Dong-kun alla guida del Robotics Strategy Team. In precedenza, Lee era responsabile della strategia robotica di Hyundai Motor Group, dove ha contribuito a definire lo sviluppo di Boston Dynamics dopo la sua acquisizione. La scelta evidenzia la volontà di Samsung di affidarsi a manager con esperienza concreta nella commercializzazione di tecnologie robotiche avanzate. L'intelligenza artificiale fisica come nuovo motore di crescita Samsung punta sullo sviluppo di robot umanoidi che combinano software di intelligenza artificiale e sistemi meccanici avanzati, un approccio noto come Physical AI. La strategia della società si articola in due fasi: Fase industriale: impiego dei robot per aumentare produttività e automazione negli impianti produttivi.

impiego dei robot per aumentare produttività e automazione negli impianti produttivi. Fase consumer: successiva introduzione della tecnologia nel commercio al dettaglio e nelle abitazioni, dove i robot fungeranno da assistenti per le attività quotidiane. Investimenti miliardari e nascita della "Data Factory" Gli algoritmi che controllano i robot necessitano di enormi quantità di dati provenienti dal mondo reale. Per questo motivo Samsung realizzerà una Data Factory presso il sito produttivo di Gumi, destinata alla raccolta e all'analisi dei dati provenienti da ambienti industriali reali. L'iniziativa rientra in un piano di investimenti molto più ampio. Samsung prevede infatti di investire 60.000 miliardi di won (circa 40,7 miliardi di dollari) nella regione sudcoreana di Yeongnam. Di questo importo: 19.000 miliardi di won saranno destinati allo sviluppo dell'infrastruttura per la Physical AI;

saranno destinati allo sviluppo dell'infrastruttura per la Physical AI; alla costruzione degli impianti per la produzione di robot umanoidi;

con il supporto della controllata Samsung SDS. La strategia, inoltre, non si limiterà alla Corea del Sud. L'azienda ha annunciato l'apertura di centri di ricerca dedicati negli Stati Uniti, in Cina e in Giappone, con l'obiettivo di attrarre talenti locali e sfruttare gli ecosistemi di innovazione più avanzati. Cosa significa per gli investitori Il rialzo registrato oggi dalle azioni Samsung a Londra e a Seul riflette il passaggio dalla fase degli annunci a quella dell'esecuzione della strategia. Dopo aver aumentato lo scorso anno la partecipazione in Rainbow Robotics, il lancio della divisione RX rappresenta un passo coerente, anche se molto oneroso, verso la diversificazione delle fonti di ricavo. Samsung è consapevole che il mercato degli smartphone e dell'elettronica di consumo sta raggiungendo un elevato livello di maturità, mentre il settore dei semiconduttori continua a essere caratterizzato da una certa ciclicità, seppur sostenuta dal forte sviluppo dell'intelligenza artificiale. L'automazione alimentata dall'AI offre invece la possibilità di creare un nuovo e potenzialmente rilevante motore di crescita, aprendo prospettive di ricavi che potrebbero estendersi per i prossimi decenni. Analizzando il grafico del prezzo del titolo, si può osservare un trend rialzista di lungo periodo che, dopo una recente correzione, ha trovato un forte supporto in area 4.406 e in corrispondenza della media mobile esponenziale a 100 periodi (EMA100, linea viola). Il prezzo ha recentemente testato la banda inferiore di Bollinger, calcolata sulla media mobile a 22 periodi con una deviazione standard di ±2, segnalando una condizione di iper-venduto di breve termine sul mercato e favorendo un rimbalzo dinamico, visibile nell'ultima candela verde. L'indicatore RSI conferma il ritorno della pressione rialzista, rimbalzando da un'area prossima all'iper-venduto (intorno ai 30 punti) e mostrando attualmente un movimento crescente, con un valore pari a 42,8. Fonte: xStation

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