Sentimenti contrastanti a Wall Street 🗽Tesla guadagna il 6% nonostante i dati deboli sulle vendite

Wall Street scivola leggermente durante la sessione di venerdì; l'US30 arretra dello 0,3%.

Le azioni di Tesla salgono di oltre il 6% grazie alle speranze di segnali positivi dai colloqui tra Stati Uniti e Cina, nonostante i dati di vendita deboli in Europa e in Cina.

Le azioni di Pinterest salgono di oltre il 7% grazie a ricavi migliori del previsto e a previsioni più alte per il prossimo trimestre.

L'Indice del Dollaro USA retrocede di oltre lo 0,3%; Trump ha dichiarato che i dazi del 80% sulla Cina sono, a suo avviso, "appropriati" — un commento che ha influenzato negativamente il sentiment del mercato azionario. I guadagni di Tesla stanno migliorando leggermente l'umore nell'indice US100, anche se la maggior parte del mercato azionario statunitense sta scambiando al di sotto oggi.

Fonte: xStation5 Grafico US30 (H1)

L'indice statunitense più debole oggi è il future sul Dow Jones (US30), dove domina il volume di vendite. Il supporto chiave per il momentum rimane la EMA a 200 periodi nel timeframe H1, che ha generato dei rimbalzi due volte di recente. L'indice è ora scivolato al di sotto della EMA a 50 periodi. Fonte: xStation5 Tesla (Grafico D1)

I dati mostrano che le vendite di Tesla sono crollate drasticamente in Europa ad aprile, con una diminuzione di quasi l'81% in Svezia, raggiungendo il livello più basso degli ultimi 2,5 anni. I consumatori europei stanno acquistando più veicoli elettrici cinesi, e le vendite di Tesla sono diminuite per quattro mesi consecutivi nella maggior parte dei paesi europei. Nel primo trimestre, le vendite totali di auto completamente elettriche in Europa sono aumentate del 28%, mentre le vendite di Tesla sono diminuite del 37,2%. Nonostante ciò, gli investitori sono ottimisti che sviluppi positivi nei colloqui tra Stati Uniti e Cina possano dare una spinta alle vendite in Cina e aprire la strada all'implementazione del software di guida autonoma di Tesla. Fonte: xStation5 Notizie delle aziende azionarie 10X Genomics (TXG) è salita del 6% dopo aver pubblicato i risultati del primo trimestre che hanno superato le previsioni degli analisti, alimentando l'ottimismo degli investitori sui suoi strumenti di ricerca biotecnologica. Affirm Holdings (AFRM) è scesa del 6% poiché le previsioni sui ricavi per il trimestre in corso sono risultate inferiori alle attese degli analisti, con la media che ha deluso i valori di consenso. AMN Healthcare Services (AMN) è aumentata dell'11% dopo aver registrato un forte primo trimestre, con i ricavi che hanno beneficiato delle recenti interruzioni nel mercato del lavoro, che hanno aumentato la domanda di personale. CarGurus (CARG) è salita del 9% dopo la pubblicazione degli utili trimestrali che hanno battuto le previsioni, supportati da una previsione futura vista positivamente dal mercato. Expedia (EXPE) è scesa del 10% dopo aver ridotto la sua previsione di crescita delle prenotazioni nette per il 2025, sollevando preoccupazioni sullo slancio a lungo termine dell'azienda di viaggi. Figs Inc. (FIGS) è precipitata del 14% dopo che la compagnia dietro l'abbigliamento medico ha abbassato la previsione per i margini di EBITDA rettificato dell'intero anno, suscitando preoccupazioni sulla redditività . Globus Medical (GMED) è scesa dell'11% dopo aver mancato le stime sugli utili, con gli analisti che hanno evidenziato il sotto-performare nel segmento delle spine negli Stati Uniti e le difficoltà di integrazione derivanti dalle recenti acquisizioni. Gogo (GOGO) è aumentata del 25% dopo che il fornitore di connettività in volo ha ribadito le sue previsioni di EBITDA rettificato per l'intero anno, rassicurando gli investitori. Green Dot (GDOT) è salita del 18% dopo che l'azienda di pagamenti digitali ha aumentato la previsione per l'utile per azione rettificato dell'intero anno, segnalando solidità operativa. HubSpot (HUBS) è scesa del 4% dopo previsioni di utili rettificati più deboli del previsto e le dimissioni del presidente esecutivo Brian Halligan. Iovance Biotherapeutics (IOVA) è scesa del 34% dopo aver riportato ricavi nel primo trimestre inferiori alle attese e abbassato la previsione per l'intero anno. Lyft (LYFT) è aumentata dell'11% grazie a prenotazioni nette superiori alle aspettative nel primo trimestre, offrendo un netto contrasto rispetto al rapporto deludente di Uber. Microchip Technology (MCHP) è salita del 9% dopo aver superato le aspettative per il quarto trimestre e dichiarato che l'industria dei chip potrebbe aver toccato il fondo della sua attuale recessione. Pinterest (PINS) è aumentata del 13% poiché la previsione di ricavi per il prossimo trimestre ha superato le aspettative del mercato, aumentando la fiducia nel percorso di crescita della piattaforma sociale.

