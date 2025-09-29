Shutdown Usa e Disoccupazione

Settimana Importante Si apre una settimana molto importante per i mercati finanziari, con l'uscita degli attesissimi dati del mercato del lavoro e moltissimi dati macro su cala globale. Inoltre questa é la settimana dello shutdown, evento che alimenta la componente dell'incertezza anche se statisticamente poco probabile. Il focus di questa settimana si sposta quindi sui dati del mercato del lavoro, soprattutto quelli di venerdí dove vedremo l'uscita dei Nonfarm Payrolls e del tasso di disoccupazione Usa.



INDEBOLIMENTO DAI MASSIMI?



I mercati azionari risultano particolarmente rialzisti da qualche mese a questa parte e per il momento non hanno mostrato segni di cedimento tali da considerarsi ritracciamenti. Nikkei e Nasdaq ad esempio hanno conseguito performance positive intorno al 50%, stiamo parlando di rendimenti assolutamente fuori dalla norma, pertanto ipotizzare un ritracciamento importante sarebbe piú che plausibile considerati i massimi attuali. Attenzione, proprio stanotte il Nikkei é sceso di oltre il -1% sui futures e -0,80% sulle negoziazioni cash, un indebolimento di tutto rispetto considerando gli attuali livelli di volatilitá. Inoltre ricordiamo che il Vix si trova sui minimi ma sembra voler tentare di riprendersi pur rimanendo al di sopra dei minimi dell'anno. Bitcoin, un termometro del rischio ritorna a ridosso dei 112k e non riesce di fatto a conseguire nuovi massimi cosí come hanno fatto gli indici azionari. I titoli di Stato sembrano non sbloccarsi definitivamente, probabilmente questa condizione potrebbe sbloccarsi definitivamente su cambiamenti drastici delle aspettative sui tassi di interesse Fed, fondamentali per il costo del denaro a livello globale.



TANTI DATI IMPORTANTI



In uscita nella settimana molti dati sulle varie inflazioni, in linea di massima tutte riviste al rialzo. Stando alle stime, dovrebbero farsi sentire in modo impattante i dazi che a quanto pare, come anticipato dall'ultimo report di politica monetaria della Bank of Canada, i rialzi dei prezzi dovuti ai dazi sono stati scaricati interamente sui consumatori. Ovviamente questa condizione pone le banche centrali in standby, se l'inflazione sale non possono di certo toccare i tassi, a meno che non vi siano peggioramenti importanti relativi ai dati del mercato del lavoro, questi ultimi assolutamente fondamentali per l'andamento dei mercati a lungo termine. Usciranno anche diversi dati Purchasing Managers Index, ossia i PMI di vari settori su scala globale, dati che fino ad ora hanno impattato poco per via del fatto che si trovano sempre a ridosso della soglia dei 50, andando sia al ribasso che al rialzo.



I DATI DEL LAVORO USA



Attenzione come sempre ai Nonfarm Payrolls e al tasso di disoccupazione Usa, dati fondamentali per la Fed. Prima di questi uscirá il report Challenger sui tagli di posti di lavoro, quest'ultimo atteso a 150k tagli per questo mese, ben al di sopra della soglia di pericolo dei 118k superata piú volte per quest'anno. Con un dato in linea con le stime, i tagli di posti di lavoro supererebbero 1 milione, confermando la brutta tendenza dello scorso anno che abbiamo visto con la revisione annuale dei Nfp con -911k posti di lavoro rivisti in negativo. Per questa settimana il tasso di disoccupazione é previsto stabile al 4,3% ma i dati visti di recente sono stati pessimi, confermando le brutte revisioni che vanno avanti dal 2023 e che la maggior parte degli investitori ha ignorato.



ORO E ARGENTO



Prosegue la dinamica rialzista di Oro e Argento che sembrano non fermarsi. I dati dell'inflazione al rialzo su scala globale potrebbe portare ulteriori rialzi ma al momento questa tendenza sembra voler giá prezzare questa dinamica anche se non abbiamo conferme. L'inflazione al rialzo é un toccasana per l'oro e l'argento cosí come per i rendimenti obbligazionari che in teoria dovrebbero salire leggeremente, anche se abbiamo visto dei leggeri rialzi dei rendimenti nel corso della scorsa settimana. Per il momento la dinamica rimane rialzista, Oro supera i 3800 dollari l'oncia.



