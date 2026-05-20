Si attende Nvidia

Un mercato palesemente attendista, ieri abbiamo visto una vera e propria giornata di attesa sui mercati dove la volatilitá non é mancata. Male i titoli di Stato, il mercato attende la trimestrale di questa sera di Nvidia. La situazione dei mercati prima di Nvidia Mercati azionari ancora in fase di preparazione di un movimento direzionale in linea con le dinamiche settimanali che in linea di massima tendono ad essere ribassiste. Nasdaq chiude negativo ma tiene palesemente i minimi giornalieri, Dax prova ad accelerare al rialzo ma vende i massimi di giornata in modo pesante, sia prima dell'apertura del cash Usa che durante tutta la sessione pomeridiana. Il Nikkei scende rovinosamente e conclude il cash a -1,5%, in linea con la chiusura negativa del Nasdaq. In questo momento i mercati quindi si trovano in una zona di minimi su base giornaliera, la situazione di base é ribassista su base settimanale e i mercati sembrano tenere le quotazioni prima della trimestrale di Nvidia, evento che con molta probabilitá porterá ulteriore volatilitá e di conseguenza anche direzionalitá. Per il momento non possiamo assolutamente pronosticare una dinamica tecnica precisa. Nvidia prima della trimestrale Dai massimi visti giovedí scorso in area 236 dollari, Nvidia perde circa un -8% e sembra essere pronta a testare i minimi della scorsa settimana in area 213. Il titolo chiude a ridosso dei 220, la dinamica tecnica sembra essere piú ribassista che rialzista nel brevissimo. Solitamente durante il rilascio delle trimestrali i titoli tendono a muoversi di un +/-8%, pertanto Nvidia potrebbe ritornare verso i 203 dollari con un movimento ribassista mentre potrebbe superare di poco i 236 con un movimento rialzista. Attenzione, queste sono proiezioni in base ai prezzi attuali della chiusura di ieri, oggi i prezzi potrebbero cambiare rispetto a ieri cambiando cosí i riferimenti per le oscillazioni pre-trimestrale. Per quanto riguarda i numeri, gli analisti si attendono una trimestrale da 79 miliardi di dollari con un margine lordo atteso del 74,5%, stiamo parlando di numeri da record considerando che l'incremento dei ricavi sarebbe di circa un 80% rispetto lo scorso anno. Nvidia é un'azienda da oltre 5 trilioni di dollari, vedere ancora numeri cosí in crescita risulta particolarmente spaventoso considerando il resto del mercato. Ovviamente la guidance sará fondamentale, le stime medie per il prossimo trimestre prevedono 87 miliardi di fatturato. Male i titoli di Stato. Particolaritá e Rebus Inflazione Titoli di Stato venduti, salgono i rendimenti di tutte le scadenze su tutti i titoli di Stato piú importanti. Il Bund decennale arriva al 3,18%, il Gilt Uk a 5,12%, il nostro Btp tocca il 3,96%. Lo spread 2-10 anni Usa torna a salire a 55 punti base, una condizione che di base farebbe presumere un taglio dei tassi e non un rialzo, il tutto mentre i rendimenti salgono come ad esempio il 10 anni Usa che si porta a ridosso del 4,65% mentre il 2 anni al 4,10%. L'inflazione sarebbe la principale causa di questi rialzi dei rendimenti, ma attenzione perché ieri abbiamo visto come in Canada l'inflazione sia salita di pochissimo al 2,8% mancando di netto le stime che la vedevano al 3,1%. Piú preoccupante sicuramente l'inflazione core, quella che toglie la componente cibo ed energia, quest'ultima é scesa al 2,1%. Stamani l'inflazione Uk scende al 2,8%, era attesa al 3% dal 3,3% iniziale, un calo assolutamente in linea con un calo della domanda generalizzato, il tutto mentre il petrolio rimane comunque sopra i 100 dollari. I rendimenti dei titoli di Stato potrebbero tornare a scendere qualora l'inflazione dovesse mostrare segni di cedimento.

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